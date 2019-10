O rapper está a promover o seu mais recente álbum "Jesus is King", que chega ao mercado a 25 de outubro.

Radio Latina 1 2 min.

Kanye West. "Um dia vou ser presidente dos Estados Unidos"

O rapper está a promover o seu mais recente álbum "Jesus is King", que chega ao mercado a 25 de outubro.

Kanye West não foge às controvérsias. Com a chegada do novo álbum, o muito antecipado 'Jesus is King', o rapper e designer de moda tem dado algumas entrevistas para promover o seu trabalho e, no programa de rádio Apple Music Beats 1, fez revelações surpreendentes.

Ao discutir o próprio processo de criação, Kanye admitiu que pediu às pessoas que colaboraram no álbum para que não tivessem relações sexuais antes do casamento.

"Houve momentos em que lhes pedi que não o fizessem enquanto estávamos a trabalhar. Também pedi a quem tinha outros projetos para os deixar e fixarem as atenções apenas no álbum. Decidi que tínhamos de estar concentrados e jejuar - famílias que rezam juntas ficam juntas."



O peculiar pedido tem a ver com o seu historial, admite. O rapper contou que foi exposto a pornografia quando ainda era criança.

Para além disso, em 2007, após a morte da mãe de quem era muito próximo, tornou-se viciado em sexo. "Algumas pessoas afogam-se em drogas e eu me afoguei-me no sexo."

Deus como marca

Para além da música e da moda, Kanye tem-se dedicado à religião. Assumindo-se como cristão, criou o "Sunday Service", o equivalente a uma missa com música tocada por si, acompanhado por um coro.

O Sunday Service tornou-se tão popular que o rapper chegou mesmo a levá-lo ao Coachella, o festival de música mais conhecido dos Estados Unidos.

Kanye West's Sunday Service on Easter, Weekend 2 🙏 pic.twitter.com/jFIcLYNUlV — Coachella (@coachella) 31 de março de 2019

Em julho deste ano, Kanye tentou tentado registar a patente de "Sunday Service". No entanto, parece que ainda não foi desta que se tornou o legítimo 'dono' da missa de domingo.

Segundo o site TMZ, foi-lhe negado o pedido. Não poderá, por isso, criar produtos e vendê-los em nome do seu 'culto'.

Futuro Presidente dos Estados Unidos

Kanye West and Donald Trump

Em outubro de 2018, West foi à Casa Branca e almoçou com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Kanye usou um boné MAGA, o acrónimo de "Make America Great Again" (tornar a América incrível outra vez), o slogan usado por Trump na campanha às presidenciais.



O rapper falou sobre o polémico encontro, afirmando que é "sem dúvida, o maior artista humano de todos os tempos. Não é sequer uma pergunta neste momento. É apenas um fato. Para o maior artista da existência humana, colocar um chapéu vermelho era a piada prática de Deus para todos os liberais. Como, 'Nooo, não Kanye!'".

Candidatar-se às eleições presidenciais de 2024 é uma ideia que West já tinha discutido antes e volta agora a reiterar sem, no entanto, avançar datas.

"Haverá um momento em que eu serei o presidente dos EUA e vou lembrar-me...de todos os 'fundadores' que não tiveram a capacidade de entender culturalmente o que estávamos a fazer.