Kanye West lança álbum surpresa

"Jesus is King" é o nome do trabalho que chega ao mercado a 27 de setembro.

Kanye West volta a surpreender os fãs. Desta vez, o rapper anunciou um álbum novo já para o próximo mês, sem que tivesse dado qualquer pista antes.

Na verdade, nem foi o próprio que deu a notícia. A mulher, Kim Kardashian, publicou no Twitter uma fotografia de uma lista de músicas com o título "Jesus is King" e uma data: 27 de setembro.

Os títulos das faixas dão a entender que o álbum será fortemente marcado pela religião. 'Selah', 'Through the Valley' ou 'Sweet Jesus' são alguns exemplos.

O álbum surge no seguimento da criação do "Sunday Service" que Kanye tem realizado há alguns anos. Todas as semanas, ao domingo, o cantor, acompanhado por um coro, reúne alguns amigos e família para prestar homenagem a Deus.

No Festival Coachella que se realizou em março deste ano, o "Sunday Service" foi apresentado ao público pela primeira vez.

Kanye West's Sunday Service on Easter, Weekend 2 🙏 pic.twitter.com/jFIcLYNUlV — Coachella (@coachella) 31 de março de 2019