Kanye West compra rancho de 11,4 milhões de euros longe de tudo

A nova casa da família Kardashian West tem 3642 hectares e fica no Wyoming, Estados Unidos.

O rapper de 42 anos há muito que demonstrava o desejo de ter um refúgio longe dos paparazzi fora da cidade para si, a mulher, Kim Kardashian, e os quatro filhos.

Para além da mansão construída do zero à sua imagem, em Los Angeles, a família tem agora um rancho no oeste isolado dos Estados Unidos. O Wyoming é conhecido pelas suas montanhas e é o estado norte-americano menos povoado.

Parece que West conseguiu o refúgio que pretendia. O espaço tem o nome de "Monster Lake Ranch", já que é ali, nos dois lagos da propriedade que vivem as "monster trout" (trutas enormes).

Veja as imagens do rancho:

