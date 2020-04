Kalú dos Xutos & Pontapés veio ao Regresso a Casa

Aqui tudo acontece!

"THE SHOW MUST GO ON"... e por isso trago-lhe mais uma entrevista, mais um exclusivo Rádio Latina!!! É mais um convidado, um músico que passou no Regresso a Casa, com Raquel Barreira, às 19h10, na Rádio Latina.



Durante este período de "quarentena" lembrei-me de contactar o Kalú, baterista dos Xutos & Pontapés! O músico veio assim ao Regresso a Casa e contou-nos como vive estes dias confinado em sua casa!

Mais não digo! Descubra esta Mega conversa via skype! Um exclusivo Rádio Latina, 101.2 - 103.1 - 91.7 FM !





