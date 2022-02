Os jovens socialistas lamentam o facto de o Luxemburgo continuar a ser o único país da União Europeia que não anunciou medidas para atenuar o aumento dos preços de energia.

Atualidade em síntese 09 FEV 2021

Juventude socialista propõe 500 euros por família para compensar aumento de preço de energia

A juventude socialista propõe várias medidas para compensar o aumento dos preços de energia, que está a afetar o poder de compra das famílias.

Entre as propostas dirigidas ao Ministério da Energia, a juventude socialista sugere a atribuição imediata de um “voucher energia” no valor único de 500 euros, por exemplo, para um agregado familiar com três pessoas e com rendimento mensal inferior a 5.500 euros.



A União Luxemburguesa dos Consumidores revelou recentemente que várias famílias estão a pagar o dobro da fatura da energia. Nos combustíveis, o gasóleo e a gasolina estão com os preços mais caros de sempre.

A secção da juventude do LSAP lembra ainda que a Administração Central registou um saldo superior a 800 milhões de euros no final de 2021 e defende que o Estado tem, por isso, uma ampla margem de manobra para compensar o aumento dos preços de energia.

Nesse sentido, propõe também a introdução, a médio prazo, de uma “tarifa social” para a eletricidade e, temporariamente, para o gás natural, com o objetivo de aliviar as despesas das famílias com menor rendimento.

Entre outras, medidas, a juventude socialista propõe um auxílio estatal não monetário que facilite o pagamento e o acesso a serviços essenciais, como água potável, energia e internet para famílias mais afetadas.

Covid-19. Infeções junto dos jovens diminuíram à volta de 30%

As infeções covid-19 diminuíram na semana passada à volta de 30% juntos dos mais novos. Uma informação partilhada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, numa nota enviada aos pais e professores.

Nesse documento, o ministro explica também o impacto que a nova lei covid vai ter nas escolas. Uma das novidades é que a quarentena vai ser substituída por uma testagem reforçada.

Até agora, as crianças não vacinadas ou recuperadas da doença tinham de ficar em casa em caso de contacto direto com uma pessoa infetada.

Ora, com a nova lei covid, essa quarentena desaparece, sendo que a criança tem de fazer um autoteste rápido por dia durante uma semana. Para os ciclos 2 a 4, esses autotestes são realizados na escola, enquanto as crianças do ciclo 1 fazem o teste em casa.

Também vão deixar de existir os vários cenários atualmente em vigor nas escolas, passando a haver somente dois casos possíveis: se não houver nenhum caso positivo na sala de aula, as crianças testam-se três vezes por semana; se houver pelo menos um caso positivo, a testagem é reforçada com um autoteste realizado todos os dias durante uma semana.

As outras medidas continuam em vigor, nomeadamente o uso de máscara obrigatória no interior das salas de aula. Segundo o ministro da Educação, o objetivo do Governo é manter o ensino presencial dos alunos o máximo de tempo possível, regressando assim a uma normalização nas escolas.

A nova lei covid deverá ir a votos esta sexta-feira no Parlamento, entrando em vigor na próxima semana.

Cidade do Luxemburgo vai instalar purificadores de ar nas escolas da capital

Os filtros de ar são há muito tempo uma reivindicação por parte dos sindicatos que representam os professores e representantes de pais de alunos. No entanto, o Governo não atendeu, pelo menos para já, a esta medida que tem como objetivo de diminuir os riscos de contágios nas salas de aula.

Uma posição do Executivo, que leva certas autarquias a investirem eles próprios neste dispositivo a fim de equipar as turmas. É o que já acontece nas escolas primárias de Bertrange e de Koerich. Agora foi a vez de a Cidade do Luxemburgo informar que também decidiu equipar as suas escolas com filtros de ar. Ao todo, a autarquia pensa comprar 400 dispositivos.

Segundo disse a vereadora Colette Mart ao Wort, já foram encomendados, no ano passado, 131 sistemas de filtros de ar que deverão chegar no final deste mês de fevereiro.

Na semana passada, a autarquia decidiu encomendar 295 filtros de ar suplementares, sendo que o objetivo é equipar todas as salas de aulas do ensino fundamental. A Cidade do Luxemburgo prevê um orçamento de cerca de 400.000 euros, uma vez que cada dispositivo custa 962 euros.

Cinco pessoas e seis bares multados por incumprimento da lei covid

A polícia grã-ducal efetuou na semana passada cerca de 40 fiscalizações às medidas restritivas em vigor no âmbito da pandemia.

O foco principal foi a aplicação do regulamento "CovidCheck" no setor Horeca e em eventos organizados sob este regime.

Ao todo, cinco pessoas foram multadas porque não usavam máscara dentro de um centro comercial.

Ainda entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro, as autoridades multaram os donos de seis bares, por incumprimento do horário de fecho.

O encerramento de cafés e restaurantes às 23h vai deixar de ser obrigatório nos próximos dias. A nova lei covid deverá ser aprovada esta sexta-feira no Parlamento.

Ministro Henri Kox testou positivo

O ministro Henri Kox testou ontem positivo para o vírus SARS-CoV-2 e entrou em autoisolamento.

Num comunicado pode ler-se que "após um autoteste positivo, Henri Kox, Ministro da Habitação e Ministro dos Assuntos Internos, entrou em autoisolamento.

De acordo com o mesmo texto, o ministro apresenta apenas sintomas ligeiros, estando previsto que continue a desempenhar as suas funções através do teletrabalho.

966 pessoas já morreram no Luxemburgo devido à covid-19

O Luxemburgo registou ontem 1.112 novos casos de covid-19, num total de cerca de 3.800 testes de diagnóstico realizados.

O pais reportou mais 2 mortes atribuídas à covid-19. O número total de óbitos associados a esta doença sobe para 966.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o Ministério da Saúde revela que estão internadas 82 pessoas, das quais 10 nos cuidados intensivos.

Subsídio pós-natal. Despistagem de ortofonia poderá entrar na lista de consultas obrigatórias

Nem todas as crianças usufruem da despistagem de ortofonia que é realizada aos dois anos e meio. Entre 2012 e 2021, 32.614 crianças beneficiaram desta despistagem que deteta problemas de linguagem, ou seja, uma participação media de 48,1%. Este controlo insere-se no programa “Bilan 30”.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde explica que essa percentagem mantém-se relativamente estável há vários anos, lamentando que não haja mais pais a aproveitarem essa oferta. Note-se que essa despistagem é gratuita e todos os pais recebem por correio um convite para aderir a esta medida.

Para aumentar a taxa de participação, Paulette Lenert não descarta a possibilidade de integrar esta despistagem “Bilan 30” na lista de consultas obrigatórias, que poderá dar direito a um subsídio pós-natal por parte do Estado. Atualmente os pais têm de seguir seis consultas obrigatórias até aos dois anos da criança para poderem beneficiar do subsídio de cerca de 500 euros.

Gasóleo atinge valor histórico

O Gasóleo atingiu à meia-noite o valor histórico de 1,50 euros por litro.

O custo dos combustíveis não para de aumentar. O gasóleo aumentou 2,5 cêntimos à meia-noite e atingiu o valor mais alto de sempre no Luxemburgo, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial: 1,50 euros por litro.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, desde 1947 o gasóleo nunca custou tanto como agora.

Já a gasolina 95 octanas atingiu o preço mais alto desde 1985, ano em que foi regulamentada a introdução da gasolina sem chumbo no mercado europeu. Este combustível subiu 2,6 cêntimos e é vendido a 1,55 euros por litro.

Recorde-se que a gasolina 98 octanas está também no seu máximo desde 1985, com 1,62 euros por litro.

Quase 60 menores desacompanhados pediram asilo ao Grão-Ducado

A pandemia da covid-19, que limitou a circulação de pessoas, fez recuar os pedidos de asilo no Luxemburgo nos últimos dois anos. Mas, em sentido oposto, houve um aumento para 56 menores desacompanhados que requereram asilo no país. Estas são duas das conclusões do relatório de 2021 referente aos pedidos de asilo apresentado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Em 2021, 56 menores requereram asilo, número mais elevado dos últimos anos. A maioria são provenientes do Afeganistão, seguido da Eritreia e da Síria.

No retrato geral, no mesmo ano, o Departamento de Imigração recebeu 1.249 pedidos, quase metade dos valores de 2019 (2.048). A maioria dos refugiados vem da Síria (392), seguido da Eritreia (255) e do Afeganistão (117).

Luxair defende descarbonização na aviação até 2050

A Luxair e a Associação Europeia das Companhias Aéreas Regionais reafirmam o seu apoio às medidas de "neutralidade carbónica até 2050" no setor de aviação.

Depois da cimeira da aviação, que juntou na semana passada os ministros europeus responsáveis pelos transportes, em Toulouse, a Luxair refere que aderiu à "Declaração de Toulouse" sobre a futura descarbonização do setor.

Entre as medidas que os signatários defendem para combater o aquecimento global estão a melhoria da tecnologia das aeronaves, a melhoria das operações e o uso de combustíveis de aviação sustentáveis.

A Luxair junta-se também às outras companhias aéreas que pedem um alívio das restrições ligadas ao Covid-19, apresentado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo ou International, em setembro de 2021.

Marc Berna é o novo diretor dos hospitais Robert Schuman

O grupo hospitalar Robert Schuman anunciou o novo diretor-geral. Trata-se de Marc Berna, atual diretor da unidade de oncologia.

Sandra Thein foi nomeada diretora-geral adjunta e mantém o cargo de diretora administrativa e financeira.

Os dois vão tomar posse no dia 1 de abril de 2022.

O anterior diretor-geral, Claude Schummer, deixou o cargo no ano passado, depois de cinco casos de vacinação indevida, incluindo o antigo presidente e dois vice-presidentes do Conselho de Administração.

Os hospitais Robert Schuman foram criados em 2014 depois da fusão entre a Clínica Bohler, o Hospital de Kirchberg e a ZithaKlinik, na capital, e a Clínica Sainte Marie, em Esch-sur-Alzette. Atualmente, o grupo hospitalar conta com 306 médicos e outros 2.250 funcionários.

