Justin Timberlake terá traído a mulher com colega atriz

Os rumores surgiram quando o cantor e ator foi apanhado de mão dada com a atriz Alisha Wainwright, com quem está a trabalhar no filme “Palmer”, em New Orleães.

As imagens da suposta traição do cantor surgiram no passado fim de semana e tomaram Hollywood de surpresa.

Justin Timberlake e Jessica Biel são um dos mais estáveis casais do mundo do entretenimento e, em sete anos de matrimónio, são constantes as demonstrações públicas de amor.

No entanto, a estabilidade da família Timberlake foi abalada com a postura de Timberlake, na passada noite de sábado, 23, num bar com amigos onde também estava Alisha.

Os dois são vistos juntos numa varanda. A atriz coloca a mão no joelho do canntor e, a certa altura, estão de mãos dadas. O facto de Justin não estar a usar a aliança de casamento também levantou suspeitas.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL — 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) 23 de novembro de 2019

Indiferente aos rumores, o ator voltou às gravações no início da semana e não fez qualquer comentário sobre o assunto.

Já os representantes de Alisha disseram à revista US Weekly que "não há validade para esta especulação. Eles estão a trabalhar num projeto juntos."





Ana Patrícia Cardoso