Justin Timberlake fala, pela primeira vez, sobre alegada traição

O cantor pediu desculpa à família pelo seu comportamento. "Este não é o exemplo que quero dar ao meu filho".

Os rumores de um alegado envolvimento com outra pessoa surgiram quando o cantor e ator foi apanhado de mão dada com a atriz Alisha Wainwright, com quem está a trabalhar no filme “Palmer”, em New Orleães.

Justin Timberlake veio agora a público explicar a situação e pedir desculpa pela forma como agiu. No perfil do Instagram, o cantor publicou um texto em que garante que nada aconteceu, apesar de ter agido de forma inapropriada, sobretudo por ter bebido demasiado.

Na mensagem, pode ler-se: "Afasto-me dos mexericos o máximo que posso, mas pela minha família, sinto que é importante abordar rumores recentes que estão a magoar as pessoas que amo".

"Há algumas semanas julguei mal as coisas – mas deixem-me ser claro – nada aconteceu entre mim e a minha colega. Bebi demasiado nessa noite e arrependo-me do meu comportamento. Deveria saber. Este não é o exemplo que quero dar ao meu filho." Justin e Jessica têm um filho de 4 anos, Silas.

"Peço desculpa à minha mulher incrível e família por fazê-los passar por uma situação tão embaraçosa, e estou concentrado em ser o melhor marido e pai que possa ser. Isto não foi isso", explicou.

O ator vai continuar nas filmagens do filme, em Nova Orleães, e garante que está "incrivelmente orgulhoso por estar a trabalhar em 'Palmer'. Vou-me continuar a esforçar no filme para que as pessoas fiquem entusiasmadas para o ver".

Casada com Justin desde 2012, a atriz Jessica Biel ainda não fez nenhum comentário oficial sobre a situação.

Proximidade duvidosa

Na noite de sábado, 23 de novembro, Timberlake foi visto num bar com amigos onde também estava a colega Alisha. Os dois são vistos juntos numa varanda. A atriz colocou a mão no joelho do cantor e, a certa altura, estiveram de mãos dadas.

O facto de Justin não ter a aliança de casamento também levantou suspeitas.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL — 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) 23 de novembro de 2019





Ana Patrícia Cardoso