Justin Bieber revela que sofre de doença de Lyme, provocada por picada de carraça

Cantor vai lançar em breve um documentário onde falará sobre esta doença, muitas vezes sub diagnosticada.

O cantor Justin Bieber revelou que sofre da doença de Lyme, uma infeção provocada pela bactéria Borrelia burgdorferi, normalmente transmitida às pessoas através da picada de carraças.

Esta quarta-feira, o cantor anunciou, através da sua página de Instagram, e descreveu alguns sintomas da doença, bastante prevalente nos Estados Unidos da América e que pode gerar sintomas como vermelhidão, formando um círculo na zona da picada, dores de cabeça e nas articulações, febre alta, erupção cutânea, paralisia facial, episódios de tonturas e falta de ar e fadiga extrema.

"Enquanto muitas pessoas diziam que o Justin Bieber estava com o péssimo aspecto, sob o efeito de metanfetaminas, etc., não se apercebiam que recentemente tinha sido diagnosticado com a doença de Lyme", começou por dizer no seu post, acrescentando que além de dessa doença também teve "uma situação grave de munonucleose [doença do beijo] crónica".

Isso, disse, afetou-lhe a "pele, as funções cerebrais, a energia e a saúde no geral

"Estas coisas serão explicadas mais detalhadamente numa série de documentários que vou colocar no YouTube em breve", adiantou, confessando que os últimos anos "têm sido duros".

O cantor, que lançou recentemente uma nova canção, intitulada 'Yummi', disse ainda que está a receber o tratamento para a"ajudar a tratar esta doença até agora incurável".

No seu estágio inicial, a doença de Lyme é tratada através de antibióticos. Se a doença for detetada mais cedo, o tratamento pode eliminar a infecção rapidamente, ainda que a recuperação dos sintomas possa ser lenta.

Cerca de 20% das pessoas que contraem esta patologia, independentemente de quando recebe tratamento pode ter sintomas persistentes e alguns tornam-se incapacitantes.

Doença silenciosa

A patologia de que Justin Bieber, de que outras celebridades sofrem e sobre a qual falaram publicamente, como Avril Lavigne ou Ashley Olson, é muitas vezes ignorada e sub-diagnosticada.

Em Portugal, refere o Diário de Notícias, muitos portugueses poderão sofrer da doença de Lyme e não saberem.

Segundo o jornal, em três anos, a Direção-Geral da Saúde recebeu 53 notificações. Entre 2017 e 2018, foram registados 20 casos em cada um dos anos, mas "a doença está muito subdiagnosticada" no país, afirma àquele órgão a investigadora de microbiologia médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical Maria Luísa Vieira.

Em Luxemburgo, Tânia Silva, a luso-descendente, que foi candidata nas listas dos socialistas, em 2018, com 26 anos, tornou-se no rosto pelo reconhecimento desta doença.

Foto: Guy Jallay





Em 2015, levou uma petição ao parlamento com esse objetivo, que foi uma das mais apoiadas no país. “Houve maior perceção das pessoas e a consciência dos médicos e do pessoal de saúde”, disse na altura em entrevista ao Contacto, que pode ler aqui.



Tânia Silva recorda que começou a ter sintomas ainda em criança, desconhecendo o diagnóstico. Na altura, diz ao Contacto na mesma entrevista, "Não tinha força para nada". E mesmo a melhoria que sentiu durante a adolescência não significou necessariamente o libertar-se da doença.

“Não sei se estava bem. É difícil para uma pessoa, que tem a dor todo o dia, saber se está menos doente. Só agora aprendo a viver”, afirmou então, acrescentando que só quando teve o diagnóstico da doença de Lyme foi "tratada com três semanas de antibiótico. A doença não passou. Para mim foi o fim. Tinha 23 anos".



