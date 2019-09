O cantor publicou um texto nas redes sociais sobre o seu crescimento como um dos ídolos da música pop mundial.

Justin Bieber. "Comecei com drogas duras aos 19 e fui abusivo em todas as relações"

O cantor norte-americano Justin Bieber decidiu contar a sua versão do seu percurso até aos dias de hoje, tanto na vida como na carreira.

O jovem de 25 anos atingiu o sucesso muito cedo - aos 13 - e isso influenciou muito o seu crescimento. O artista canadiano revelou que o fato de se ter tornado tão famoso tão cedo lhe trouxe vários problemas, e que só agora se sente um homem mudado. "Colocam uma enorme pressão e uma enorme responsabilidade numa criança".

"Eu era um rapazinho de 13 anos de uma cidade pequena, a ser elogiado por toda a gente, com milhões de pessoas a dizer-me o quanto me amavam e o quão bom eu era. Toda a gente fazia tudo por mim, pelo que nunca aprendi os princípios básicos da responsabilidade", escreveu.

"Aos 20 anos, passei de ser uma das pessoas mais adoradas e amadas do mundo para a mais ridicularizada, julgada e odiada. Comecei a tomar drogas duras aos 19 e fui abusivo em todas as minhas relações". E continua. "Tornei-me rancoroso, desrespeitoso para com as mulheres. Zangado. Tornei-me distante em relação a gente que me amava, e escondi-me por detrás de uma carapaça da pessoa que me tinha tornado", continuou. "Senti que nunca lhe conseguiria dar a volta. Demorei anos a recuperar de todas estas decisões terríveis".

Um dos fatores que impulsionou a mudança de comportamento foi o casamento com a modelo Hailey Baldwin. "Aprendes a ter paciência, confiança, compromisso, amabilidade, humildade e todas as coisas que fazem de ti um bom homem", rematou.