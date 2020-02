'Changes', sétimo álbum de Bieber, conseguiu destronar um recorde que o 'rei' Elvis detinha há 59 anos.

Radio Latina 2

Justin Bieber bate recorde de Elvis Presley

'Changes', sétimo álbum de Bieber, conseguiu destronar um recorde que o 'rei' Elvis detinha há 59 anos.

Justin Bieber, com 25 anos, é agora o mais jovem artista solo a alcançar sete álbuns 'número um'. Elvis tinha 26 anos quando conseguiu o mesmo feito com o seu sétimo álbum, 'Blue Hawaii', em 1961.

'Changes' é o primeiro álbum de Bieber em quatro anos e, só na semana passada, vendeu 231 mil cópias, chegando ao número um do top da Billboard.

O cantor chegou ao top pela primeira vez em 2010, aos 16 anos, com o álbum de estreia 'My World 2.0.'.

Depois do interregno na carreira, Bieber voltou a dar que falar ao lançar 'Seasons', uma série documental no YouTube, sobre a sua vida pessoal e o processo de gravação do novo álbum.

Nas imagens, o cantor revela que sofre de sofre de doença de Lyme e que tem lutado contra a depressão e ansiedade. Também revela imagens inéditas do casamento com a modelo Hailey Baldwin.