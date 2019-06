Júlio Iglesias obrigado a assumir filho que tem com portuguesa

View this post on Instagram

Hoy hace exactamente un año ocurria esto. Empezaba una batalla legal que perdió de manera injusta mi madre en el año 1997. Dicen que llevo toda la vida con esto, pero los que me conocen de verdad saben que yo siempre he sido bastante discreto con este tema y que me gusta hablar poco de el. Ahora es diferente, ahora si que me hallo con fuerzas para llevarlo adelante y siento que debo luchar por el honor de mi madre, cosa que antes me negaba hacer, pensaba que era una causa perdida y no tenia sentido seguir adelante. Quiero dar las gracias a todos los que durante este año habéis estado apoyandome, vuestro animo es importante para mi, a los medios de comunicación que esta vez SI han sido imparciales y solo se han ceñido a contar las cosas como son, tambien sois una voz importante en todo esto. Voy a seguir intentando demostrar la verdad, todavia queda mucho, pero no tengo ninguna prisa. En este viaje me he dado cuenta que lo mas importante en la vida es ser honesto con uno mismo, amarse y ser feliz con lo que uno tiene, que no os engañen, el amor de la familia va a estar siempre, mientras que las cosas materiales van y vienen. 📹 @byaureliomanzano #truth #dna #julioiglesias #javiersantos #1year #justice #honor #follow #media