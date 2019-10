A apresentadora da SIC celebrou 57 anos este domingo e fez um balanço público do ano que passou.

Júlia Pinheiro: "Vi a minha mãe tornar-se minha filha"

Júlia Pinheiro celebrou ontem, 6 de outubro, o seu aniversário. A apresentadora da SIC fez 57 anos e assinalou a data com um texto pessoal, e confessional, no seu blog, onde fez um balanço do último ano, em termos profissionais e pessoais.

E foi por esta última vertente que começou, falando da sua mãe, que festejou 81 anos, também recentemente.

"Do ponto familiar, vi a minha mãe tornar-se minha filha, uma transformação que ainda não está sarada nem assimilada. Mas vê-la autónoma, inteira, ainda que muito frágil, é o preço que tenho que pagar pelos 81 anos que acabou de completar", escreveu Júlia Pinheiro, que, apesar disso, refere encarar a reta final de mais uma década de vida (a caminho dos 60) "com uma imensa serenidade".

Em março deste ano, Áurea Pinheiro, mãe de Júlia, sofreu um acidente vascular cerebral severo. “Quando a vi, alheada e perdida numa maca, já na ambulância cravou-se uma garra no meu coração”, contou aquando da sua estreia como atriz, em abril, também no seu blogue. Na ocasião, a apresentadora admitia que os dias estavam a ser muito duros, mas que teve muito apoio.

Um almoço com "apenas família", diz Júlia na legenda desta foto que publicou no instagram.

Estreia como atriz

Já do ponto de vista profissional, a apresentadora não tem dúvidas em eleger os últimos 12 meses como "um ano de ouro", em boa parte graças à sua estreia como atriz, na peça 'Monólogos da Vagina'.

"Um programa de televisão com resultados maravilhosos e o abismo do teatro, eterno fantasma na minha vida. Aconteceu! Os 'Monólogos da Vagina' foram o oxigénio de um ano em que tive, muitas vezes, que respirar fundo", afirma.

"Nunca esperei tanto"

Júlia Pinheiro termina o texto agradecendo aos que a acompanham e ao público - "milhares em todo o país" -, pedindo que entendam as suas escolhas e a continuem a acompanhar.

"Nunca esperei tanto. Muito obrigada. Deixaram-me tão feliz. E isso é tudo o que peço para os 57 anos que hoje cumpro. Que entendam as minhas escolhas, que me estendam a mão e não me larguem."



"Vocês são maravilhosos!"

Hoje a apresentadora agradeceu emocionada as mensagens dos fãs pelo seu aniversário. "Ontem, um imenso abraço de amor irrompeu pelas redes sociais , deixando- me profundamente grata pelo vosso carinho . Agradeço com humildade as milhares de mensagens que marcaram o meu aniversário , comovida pela forma como expressaram a estima que bateu fundo no meu coração. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos!"