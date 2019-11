Não há tempo para pausas. A jornalista anunciou nas redes sociais que vai participar na 'Cimeira Femina - Notáveis Mulheres 2019' já no dia 20 de novembro.

Radio Latina 2 min.

Judite Sousa volta ao 'trabalho' uma semana após a saída da TVI

Não há tempo para pausas. A jornalista anunciou nas redes sociais que vai participar na 'Cimeira Femina - Notáveis Mulheres 2019' já no dia 20 de novembro.

Após o anúncio da saída da TVI, na semana passada, podia supor-se que Judite Sousa fizesse uma pausa na carreira antes de arrancar com novidades. Afinal, esteve três meses de baixa médica antes de anunciar a rescisão. No entanto, parece que não vai parar. Pelo menos, não a tempo inteiro.

A jornalista recorreu ao perfil do Instagram para anunciar a presença na 'Primeira Cimeira Femina – Notáveis Mulheres 2019', que se realiza no próximo dia 20 de novembro, no Parque dos Portas, em Oeiras.

Judite fará parte do painel "Mulher - Poder e Sensibilidade", onde estarão outras figuras conhecidas como, por exemplo, Sofia Colares Alves, Chefe da Representação da Comissão Europeia. Pode consultar o programa aqui.

“Vamos acompanhar a cimeira Mulheres Notáveis 2019. A organização é da Matrix Portuguesa. O meu painel é liderança e personalidade. Vamos a isto”, escreveu a jornalista nesta terça-feira, 12.

A saída da TVI não foi "por causa de depressão"

O anúncio da rescisão foi feito pela própria, num texto publicada nas redes sociais. A jornalista e diretora-adjunta deixou a TVI, onde trabalhou nos últimos oito anos.

"Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", explicou.

Judite agradeceu ainda aos colegas que a acompanharam na estação onde "os últimos anos foram particularmente difíceis".

Muito se especulou sobre as razões deste afastamento, numa altura em que a Media Capital, o grupo que detém a TVI, vai ser adquirido pela Cofina, que detém o Correio da Manhã.

A pivot negou qualquer ligação com o assunto, tal como também negou falar de quais motivos de saúde, apesar de estar de baixa médica desde setembro.

Judite disse ao Jornal de Notícias (JN) que não deixou o canal "por causa de uma depressão", nem por causa do negócio recente entre os dois grupos de comunicação. "Não há nenhuma relação. A minha decisão é anterior. Saí da estação por minha livre iniciativa, mas em acordo com a TVI".





Ana Patrícia Cardoso