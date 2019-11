Poucas horas depois de ter anunciado a sua saída da TVI, a jornalista recebeu várias mensagens de apoio de amigos, figuras públicas e anónimos.

Judite Sousa: "Não sou merecedora de tanto mimo"

Logo na quarta-feira, quando Judite Sousa publicou, na sua página de Instagram, uma mensagem onde revelava que iria abandonar a TVI, vários cidadãos anónimos, mas também figuras conhecidas fizeram questão de manifestar apoio à jornalista e diretora-adjunta de informação do canal.

"Espero que tudo corra bem contigo no caminho que escolheres seguir", escreveu a atriz Helena Isabel nos comentários.

Também Cristina Ferreira, que há cerca de um ano passou da apresentação da TVI para a SIC, aproveitou para deixar "um grande beijinho" à jornalista.

Entre as mensagens de carinho que recebeu desde que anunciou a sua decisão, Judite Sousa destacou as de antigos colegas da RTP, onde fez a maior parte da sua carreira.

"Não sou merecedora de tanto mimo. Mas por hoje estás perdoado. Muito orgulho em ter formado pessoas como o Vitor, a Rosário Salgueiro, Rita Marrafa e muitos outros que ficaram como amigos para a vida", escreveu a jornalista numa legenda ao lado de uma fotografia onde destaca a dedicatória do jornalista Vítor Gonçalves.

Judite Sousa estava na TVI desde 2011. Nos últimos meses encontrava-se afastada dos ecrãs, por baixa médica.

Apesar de não detalhar as razões da sua saída, a jornalista disse ao Observador que esta "era uma decisão que vinha a ponderar desde o início do ano, que começou a ser tratada pelas partes há cerca de três meses e que foi concluída esta quarta-feira com a assinatura de um acordo amigável e consensualizado".

Na mensagem que publicou ontem no seu Instagram, a jornalista, que perdeu o filho em 2014, André Sousa Bessa, com 29 anos, afirmou que "os últimos anos foram particularmente difíceis".

Judite Sousa fez questão de agradecer aos colegas, em particular, a José Alberto Carvalho, presidente do Comité Editorial do canal, e Sérgio Figueiredo, diretor de informação, e mostrar um agradecimento especial aos espectadores da TVI, pelo "carinho e apoio" que lhe prestaram.



Ana Tomás

