Judite Sousa abandona a TVI e deixa mensagem aos espetadores

A jornalista anunciou esta quarta-feira a sua saída do canal onde estava há oito anos. Há três meses que está de baixa médica.

Judite Sousa vai deixar a TVI. O anúncio foi feito esta quarta-feira, 6 de novembro, pela própria jornalista através de um texto publicado nas suas redes sociais.

"Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", começa por dizer na mensagem partilhada no seu Instagram.

No texto onde divulga sua saída do canal onde é também diretora-adjunta de informação, Judite Sousa deixa um agradecimento aos colegas, que a acompanharam na estação onde passou momentos difíceis da sua vida.

A jornalista perdeu o filho em 2014. André Sousa Bessa tinha 29 anos quando morreu na sequência de uma queda acidental numa piscina."Os últimos anos foram particularmente difíceis, mas em palavras ou na reserva do silêncio, entendi sinais de conforto", escreveu na mensagem de hoje.

Nos agradecimentos nomeou alguns dos seus colegas mais próximos, como José Alberto Carvalho, que a "desafiou para esta viagem, com amizade, em 2011".

"Quero igualmente agradecer ao Sérgio Figueiredo as oportunidades profissionais que me proporcionou nestes últimos quatro anos e que me ajudaram a ultrapassar momentos mais difíceis da minha existência. Finalmente, uma palavra aos espectadores da TVI cujo carinho e apoio nunca me faltaram", concluiu.

A saída de Judite Sousa da TVI acontece numa altura em que o grupo que detém o canal, a Media Capital, está prestes a ser adquirido pela Cofina, que detém o Correio da Manhã ou a CMTV.

Mas a diretora-adjunta de informação estava ausente do canal, por baixa médica, desde setembro, acrescenta o Público. Ao Observador, a jornalista disse ainda que esta "era uma decisão que vinha a ponderar desde o início do ano, que começou a ser tratada pelas partes há cerca de três meses e que foi concluída esta quarta-feira com a assinatura de um acordo amigável e consensualizado".

Ana Tomás