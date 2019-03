O vencedor da 53.ª edição do Festival da Canção continua a granjear seguidores dentro e fora de portas.

Jovens do Quénia fazem vídeo de apoio a Conan Osíris

A história chega-nos de Nairobi, no Quénia.

Um grupo de jovens fez um vídeo cantando e dançando ao som de "Telemóveis", a canção que representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção. Na legenda da publicação, realizada no Instagram, pode ler-se:“Apoiamos Conan Osíris e agora vamos ganhar a Eurovisão". A página From Kibera With Love, uma associação não governamental que apoia as crianças da maior favela de Nairobi - Kibera - demonstrou assim o seu apoio ao cantor português.

O vídeo pode ser visto aqui:

A publicação conta já com perto de um milhar de "gostos" e dezenas de comentários, onde se destaca o de Conan Osíris: "Assim vou chorar ❤️🌹 Asante!! 💪🏼".