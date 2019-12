Fã da Guerra das Estrelas, Riley Howell tinha 21 anos quando morreu para salvar os colegas de um ataque armado na sua universidade. Agora, a saga tem uma personagem inspirada nele.

Jovem que morreu para salvar colegas homenageado como mestre Jedi

Riley Howell tinha 21 anos quando deu a vida para salvar os colegas de um ataque armado na Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, nos EUA.

No ataque, ocorrido a 30 de abril deste ano, o jovem e um colega de turma foram as únicas vítimas mortais. Quatro pessoas ficaram feridas. Riley, que não conseguiu fugir, enfrentou o atacante e assim evitou que mais estudantes fossem atingidos, acabando ele próprio por morrer.

Pelo seu ato e sacrifício foi considerado um herói pela polícia norte-americana. E as homenagens sucederam-se.

A Lucasfilm - produtora que detém os direitos da Guerra das Estrelas - decidiu prestar um último tributo ao jovem, que era fã da saga Star Wars. Imortalizou-o num mestre Jedi, com o nome Ri-Lee Howell.

A personagem aparece no novo livro 'Star Wars: a Ascensão de SkyWalker', lançado em paralelo com a estreia do filme homónimo.

A decisão foi tomada pouco depois do ataque e a família do estudante foi informada em maio, pela Lucasfilms, através de uma carta.

"Como pequeno tributo, o nosso grupo incorporou uma reinvenção do nome de Riley como uma personagem de Star Wars”, referia a missiva da produtora, que pedia confidencialidade até ao lançamento do livro.

Em declarações ao jornal 'Charlotte Observer ', a mãe de Riley, Natalie Henry-Howell, manifestou a sua satisfação pelo facto de a personagem ter mantido o apelido da família e acredita que o filho iria ficar feliz com esta forma de homenagem. “Acho que ele teria gostado muito", afirmou.

Mestre Jedi e historiador

Em 'Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary', título original do livro que é um dicionário ilustrado, Ri-Lee Howell é descrito um mestre Jedi e historiador da Ordem Jedi.

A personagem estava encarregada de recolher os primeiros relatos da exploração e codificação da Força.

Riley Howell dá também nome a uma fundação que apoia vítimas da violência com armas, nos Estados Unidos da América.

Segundo os dados a organização Gun Violence Archive, que monitoriza todos os tiroteios em massa que ocorrem no país, este ano, mais de 38.000 pessoas morreram baleadas, nos Estados Unidos, em resultado de disparos intencionais ou acidentais.

