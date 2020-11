Josh Island, lança o seu novo single "Fire In You" a 13 de Novembro, mas irá ouvi-lo, em ante-estreia no dia 12, na Rádio Latina.

Josh Island lança novo single 'Fire In You' em ante-estreia na Rádio Latina

Josh Island, lança o seu novo single "Fire In You" a 13 de Novembro, mas irá ouvi-lo, em ante-estreia no dia 12, na Rádio Latina.

"Fire In You" é a primeira faixa do seu próximo EP. Juntamente com um vídeo de música de dança contemporânea dirigido por Ben Andrews, ambientado numa fábrica industrial de aço, este é o próximo capítulo para o jovem cantor-compositor.

A canção, um hino de amor movido pelo rock, é um apelo a cada pessoa para encontrar consolo no coração de cada um, para suportar as angústias da vida e para acarinhar as pessoas que amamos. Sob a superfície, porém, é também uma canção sobre doenças mentais e distúrbios de ansiedade, gerindo e lidando com sentimentos preocupantes num tempo de incerteza, como esta crise de saúde tem apresentado.



"Fire In You" é a primeira canção do próximo EP de Josh Island, a 26 de Fevereiro de 2021.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.