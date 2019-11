O cantor português subiu ao palco, em Las Vegas, para receber o mesmo prémio que Joan Baez, a quem ofereceu uns brincos de filigrana portuguesa.

Radio Latina 2 min.

José Cid recebe Grammy Latino e termina discurso a cantar

O cantor português subiu ao palco, em Las Vegas, para receber o mesmo prémio que Joan Baez, a quem ofereceu uns brincos de filigrana portuguesa.

José Cid recebeu ontem à noite, 13 de novembro, o Grammy Latino de Excelência Musical, um prémio de reconhecimento pela carreira e contributo para a música.

O galardão foi entregue pela Academia Latina de Gravação, no hotel Waldorf Astoria, em Las Vegas, onde o cantor se fez acompanhar pela mulher e pelo músico, produtor e amigo Tozé Brito e a radialista da Radar, Inês Meneses, entre outros.

AFP

No discurso de aceitação, Cid falou em português e terminou a cantar o tema 'Nasci P'ra Música' a capella.

No discurso, o músico de 77 anos garantiu que pretende continuar a compor e a cantar, temas que sempre o inspiraram mas também outros.

"Vou continuar a cantar, a cantar as minhas canções de amor, as minhas canções de ternura, mas também as minhas canções de ódio, contra a segregação racial, contra o racismo, contra a energia nuclear e contra a poluição, a favor das pessoas que mais necessitam, a favor deste planeta", afirmou José Cid.

Na sua página de Instagram, José Cid também deixou uma mensagem de satisfação pela conquista de um galardão que volta a premiar um português, depois de ter sido atribuído a Carlos do Carmo, em 2014."Estamos felizes! Só posso exprimir a minha emoção com música!", sublinhou José Cid numa legenda ao lado de uma fotografia com a mulher, Gabriela Carrascalão.

Brincos de filigrana para Joan Baez

Além do cantor português, vários músicos de outros países receberam o mesmo Grammy Latino de Excelência Musical, entre eles Joan Baez, de 78 anos, e a cubana Omara Portuondo, de 89.

AFP

Nos bastidores, José Cid privou com as duas intérpretes a quem levou uns brincos de prata em filigrana.

AFP

O elogio da Academia

A atribuição deste Grammy Latino a José Cid foi conhecida em agosto deste ano. E na página oficial da Academia Latina de Gravação são referidos os motivos que levaram a essa distinção.Num curto texto dedicado ao músico português, a academia destacou o facto de o seu trabalho adaptar "sem esforço a influência da música popular anglo-saxónica ao estilo original do pop rock português".

AFP

"Em 1956, o surgimento de sua banda cover Os Babies marcou um momento de antes e depois para o pop rock em Portugal. O seu próximo grupo, o Quarteto 1111, criou as bases do rock português, com uma forte tonalidade psicadélica e lançamentos inovadores, como o enorme sucesso de 1967 A Lenda De El-Rei D. Sebastião. Continuando como artista a solo, em 1978 lançou 10000 Anos Depois Entre Vénus e Marte, considerado uma obra-prima do rock progressivo.", refere o texto.

O Grammy premeia também uma carreira com "dezenas de sucessos" e que não dá sinais de parar, com Cid a continuar a ser "uma grande atração em concertos em Portugal", sublinha a Academia.Prova disso são os projetos que o músico, que detém ainda a editora Acid Records, tem na calha: álbum de música popular, a editar até ao final deste ano, e um disco de rock sinfónico previsto para 2020. Ambos serão lançados em pen-drives.







Ana Tomás