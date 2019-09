José Carlos Pereira foi vítima de um assalto na madrugada de três para quatro, no bairro da Cova da Moura, Amadora.

José Carlos Pereira. Ator é assaltado e espancado na Cova da Moura

O ator terá sido abordado na Cova da Moura por homens armados que lhe roubaram o carro.

Segundo informações dadas pela polícia ao Jornal de Notícias, uma ambulância teria sido chamada ao local.



O ator afirma que deu boleia a uma amiga que mora na Damaia, quando um rapaz que estava na rua pediu uma boleia até uma praça e, quando chegou ao local, o homem desceu do carro e chamou alguns amigos.

José diz que foi ameaçado com facas e uma arma e, ao tentar reagir, levou pontapés na cabeça. Foi aí que lhe roubaram o carro. A polícia está a investigar os contornos do que aconteceu e as razões que levaram o ator àquele bairro, de madrugada.

De momento, José Carlos Pereira vive a personagem Vitinho, na série da SIC “Golpe de Sorte”. Também exerce medicina desde o início do ano.