O 'mister' português prometeu doar as receitas da sua nova biografia para a realização de projetos deste instituto no Rio de Janeiro.

Jorge Jesus visita crianças com cancro e anuncia doação ao hospital

O ‘mister’ mais famoso do Brasil não para de surpreender os 40 milhões de adeptos do Flamengo que cada vez estão mais encantados com ele.



Jorge Jesus voltou ontem, dia 28 de novembro, a ser notícia na imprensa brasileira e a receber largos elogios dos cariocas pela postura solidária que revelou.

O treinador que tornou possível o ‘Mengão’ ganhar a Taça Libertadores e o Brasileirão realizou uma visita privada à seção de pediatria do Instituto Nacional de Cancro (INCA), do Rio de Janeiro, surpreendendo as crianças ali internadas e os familiares.

No seu dia de folga, o técnico português falou com os meninos, distribuiu presentes como bolas de futebol autografadas, sorrisos e carinhos e no final deixou uma promessa: a doação ao INCA do dinheiro referente aos direitos autorais de uma biografia sua que vai sair no próximo mês. O montante será destinado à realização de projetos do instituto.

A biografia intitulada 'Mister Jesus, Quebrando Paradigmas no Futebol', é escrita pelo jornalista e comentador desportivo Rui Pedro Braz, e lançada pela editora AllBook.



A notícia foi dada também na recente conta de Instagram de Jorge Jesus onde publicou as fotografias da visita.

"Hoje à tarde tive a oportunidade de visitar o INCA, conhecer o sector de Pediatria e conversar com familiares e pacientes. Em dezembro será lançada uma biografia e o dinheiro referente aos direitos autorais que cabem a mim, serão doados para projetos do INCA. Espero ver o INCA cada vez melhor e mais forte", escreveu Jorge Jesus.

Apesar dos pedidos dos adeptos do Flamengo para que o 'mister? "milagroso" fique no clube, afinal o Fla não ganhava a Taça Libertadores há 38 anos e o campeonato brasileiro há 10 anos, Jorge Jesus parece sonhar com outros destinos para a próxima época, deste lado do Atlântico.







