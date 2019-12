Lado descontraído do treinador português continua a surpreender e a apaixonar adeptos fora dos relvados

Jorge Jesus canta música de Mariza em entrevista

A fama de Jorge Jesus atingiu um novo nível, quando há menos de duas semanas se tornou no primeiro português a conquistar, para o Flamengo, a Taça Libertadores e a ganhar, quase em simultâneo, o primeiro lugar no Brasileirão.

Amado pelos fãs do clube do Rio de Janeiro - além dos portugueses que já tinha conquistado, com os títulos nacionais alcançados -, Jesus tem ganho também a simpatia dos adeptos de futebol pelo seu lado descontraído.

Durante uma entrevista ao canal CMTV, dada recentemente, o treinador cantou um excerto do tema 'O Melhor de Mim', da fadista Mariza.



"Sei que o melhor de mim está para chegar", trauteou Jorge Jesus, completando o excerto cantado com a confissão de que "chegou, felizmente", numa alusão aos seus sucessos recentes.

O vídeo com o excerto do técnico a cantar o fado de Mariza tem feito sucesso entre os internautas, com direito a alguns memes.

A página de Instagram 'JJ Bóçe', que se dedica a satirizar as gafes do treinador, partilhou o vídeo com legendas e os comentários não se fizeram esperar e alinharam com o mesmo humor.





Também na página oficial do Flamengo é possível encontrar momentos divertidos do treinador português e os comentários rendidos dos flamenguistas.







Jorge Jesus solidário

Entretanto, o treinador português mostrou que, apesar das brincadeiras não esquece os assuntos sérios e no passado dia 28 de novembro visitou crianças com cancro, internadas no Instituto Nacional de Cancro, no Rio de Janeiro.

Jorge Jesus levou sorrisos e presentes às crianças e prometeu doar as receitas da sua nova biografia para a realização de projetos do mesmo instituto.