John Legend atua hoje para todo o mundo a partir de casa

O músico norte-americano John Legend atua esta terça-feira, a partir de casa, às 21h00 do Luxemburgo.

A iniciativa faz parte da série de sessões "Juntos, em Casa", promovida pelo movimento Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde.

"O Global Citizen e a Organização Mundial de Saúde (OMS) idealizaram uma série de concertos virtuais para promover unidade, tendo em conta os protocolos de distanciamento social da pandemia da Covid-19. 'Together, At Home' ['Juntos, em Casa', em português] incluirá atuações de vários músicos na rede social Instagram", lê-se no site oficial do "movimento de cidadão que usam a sua voz coletiva para acabar com a pobreza extrema até 2030".

O vocalista dos britânicos Coldplay, Chris Martin, que é também curador do Global Citizen Festival, cuja edição deste ano deverá decorrer em setembro em várias cidades do mundo, deu o 'pontapé de saída' das sessões "Together, At Home" na segunda-feira.

No final da atuação, Chris Martin convidou John Legend para ser o próximo a atuar nas sessões "Together, At Home".

Segundo informação disponível na página oficial do músico norte-americano no Instagram, a atuação irá acontecer às 13:00 de Los Angeles (20:00 de Lisboa).