A lenda do jazz morreu há 50 anos.

John Coltrane. Álbum perdido chega às lojas em setembro

A editora Impulse! Records anunciou, em comunicado, o lançamento de "Blue World", álbum desconhecido de John Coltrane, para 27 de setembro.



Gravado em 1964, o disco é composto por oito versões de músicas como “Naima”, “Village Blues”, “Traneing In” e “Like Sonny”. Coltrane contou com os músicos que habitualmente o acompanhavam: McCoy Tyner ao piano, Jimmy Garrison no baixo e Elvin Jones ao comando da bateria. no estúdio de Rudy Van Gelder, em Nova Jérsia.

A gravação aconteceu no estúdio de Rudy Van Gelder, em Nova Jérsia, entre as gravações dos álbuns "Crescent" e "Love Supreme", dois trabalhos marcantes no percurso daquele que foi um dos nomes maiores da história do jazz norte-americano.

Segundo a editora, os temas de "Blue World" foram gravados a pedido do realizador Gilles Groulx, para o filme "Le Chat dans le Sac". Para a banda sonora, só foram aproveitados 10 minutos dos 37 minutos gravados, adianta a revista online The Root.