John Cleese vai atuar em Lisboa...só em 2021

O ex-Monty Python ia atuar na capital portuguesa já em maio.

Os bilhetes esgotaram em pouco tempo. John Cleese é um dos comediantes mais acarinhados do mundo e um mítico membro dos Monty Python.

Em Portugal, ia encher salas de espetáculo já este maio mas, devido à pandemia de covid-19, foi forçado a adiar a ida por um ano.

Foram agora conhecidas as novas datas, em junho de 2021. Cleese vai atuar de 18 a 22 de junho de 2021.

Segundo a Everything is New, promotora do espetáculo, os bilhetes já adquiridos são válidos para 2021.









