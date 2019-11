De Cristiano Ronaldo a Bernardo Silva foram vários os membros da seleção nacional que usaram as redes sociais para comemorar.

Jogadores portugueses celebram apuramento para o Euro2020

De Cristiano Ronaldo a Bernardo Silva foram vários os membros da seleção nacional que usaram as redes sociais para comemorar.

A vitória da seleção portuguesa, este domingo, 17 de novembro, sobre a equipa do Luxemburgo garantiu o apuramento da equipa das quinas para o 2020, onde Portugal se apresentará como o campeão europeu em título, pelo troféu conquistado em França, há quatro anos.

A seleção nacional venceu a partida por dois a zero - golos de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes - e no final os jogadores celebraram a superação da etapa, recorrendo também às suas redes sociais para partilharem a festa com os adeptos.

Na sua página de Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma foto da equipa no final do jogo, com a bandeira nacional e em pose de celebração."Estamos no Euro 2020! Parabéns equipa! #todosporportugal", escreveu o craque e capitão da seleção nacional.

Também Bruno Fernandes quis registar a última etapa de apuramento para o Euro2020, para a qual contribuiu com um golo.

"Euro 2020 aqui vamos nós. Obrigado a todos pelo o apoio incansável durante toda a qualificação em todos os estádios por onde passamos #TodosPortugalMuito feliz por mais uma vitória e pelo golo."

Bernardo Silva foi outros dos jogadores da seleção a fazer uso das redes sociais para celebrar a vitória, mas assinalou o facto de o jogo com o Luxemburgo não ter sido um desafio fácil de superar."Jogo difícil mas está feito!! QUALIFICADOS", escreveu no Twitter.



Ronaldo na seleção do Brasil?

No final da partida, em declarações à rádio TSF, Cristiano Ronaldo respondeu à hipótese de vir a alinhar pela seleção do Brasil, 'brincadeira' lançada pelo seu colega da Juventus, o brasileiro Danilo.

Considerando a seleção do Brasil um das melhores do mundo e agradecendo o elogio do companheiro de equipa, Ronaldo desfez confusões.

"Eu sou português, com muito orgulho. Ganhei um campeonato da Europa, ganhei uma Liga das Nações, sendo português. Por isso, estou muito feliz", rematou.

Ana Tomás