Joaquin Phoenix eleito Pessoa do Ano pela PETA

A associação de defesa dos animais distinguiu o ator pelo seu ativismo na luta pela mesma causa.

Joaquin Phoenix foi considerado pela PETA a Pessoa do Ano de 2019. O ator, que recentemente protagonizou o filme 'Joker', é a cara da campanha da organização "somos todos animais", o ator que este ano deu vida a Joker, é conhecido pelo seu ativismo em prol do bem-estar dos animais.

Na imagem da campanha, espalhada por lugares centrais de algumas das maiores cidades americanas, o rosto de Phoenix divide o espaço do anúncio com um galo e uma legenda que apela ao fim do especismo e à adoção de um estilo de vida vegan.

Foto: PETA



Vegan desde criança e parceiro da PETA há vários anos, Joaquin Phoenix foi uma das vozes ativas, juntamente com a de vários legisladores californianos, na criação, em março deste ano, de um projeto para proibir animais em circos.



Ativista incansável e em diversas frentes

Para justificar a sua escolha deste ano, a associação cita os vários pedidos que fez ao ator - e que este aceitou prontamente - para se associar publicamente às suas iniciativas e campanhas.



A PETA salienta ainda a participação de Phoenix em documentários de denúncia de maus tratos e crueldade a animais que servem a cadeia alimentar ou a indústria da moda.



"Por usar a sua fama para dar destaque aos animais em sofrimento; por ajudar a criar filmes, cartazes e vídeos com o objetivo de sensibilizar as pessoas; por protestar bem alto contra a crueldade animal e por prestar conforto aos animais nos seus últimos momentos na Terra; por mostrar compaixão e respeito por todos os indivíduos; e por ser um exemplo vivo do fim do especismo, a PETA tem a honra de nomear Joaquin Phoenix como a Pessoa do Ano de 2019", conclui a organização no comunicado publicado no seu site oficial.

Ana Tomás