O poeta foi galardoado com o Prémio Pessoa 2022 e foi distinguido com vários outros prémios literários.

João Luís Barreto Guimarães na Primavera dos Poetas

O poeta foi galardoado com o Prémio Pessoa 2022 e foi distinguido com vários outros prémios literários.

O poeta portuense João Luís Barreto Guimarães é um dos convidados do 'Printemps des Poètes Luxembourg' 2023, que decorre este fim de semana, de sexta a domingo, em três diferentes salas do país.



O evento arranca às 20 desta sexta-feira, na sala Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, com leituras do português João Luís Barreto Guimarães, da luxemburguesa Elise Schmit e mais cinco poetas.



No sábado, o poeta do Porto volta a participar com mais leituras das suas obras, na 'Grande noite da poesia', juntamente com mais 11 autores, a partir da 19h, na abadia Neimënster, na capital.

O evento termina no domingo, na galeria Simoncini, também na Cidade do Luxemburgo, com uma matiné de leitura, com outros poetas.

A entrada na Primavera dos Poetas é livre, mas requer inscrição prévia nos locais.

João Luís Barreto Guimarães tem 55 anos e nasceu no Porto. Escreveu 12 livros de poesia, os primeiros sete reunidos em "Poesia Reunida" (Quetzal, 2011), ao qual se seguiram "Você está Aqui" (Quetzal, 2013), "Mediterrâneo" (Quetzal, 2016), "Nómada" (Quetzal, 2018), "Movimento" (Quetzal, 2020) e "Aberto Todos os Dias" (Quetzal, 2023).

Foi galardoado com o Prémio Pessoa 2022 e foi distinguido com vários outros prémios literários.

A Primavera dos Poetas com a parceria de várias instituições, incluindo a Embaixada de Portugal/Instituto Camões.

Henrique de Burgo