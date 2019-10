Aniversário da jovem modelo e atriz Margarida Corceiro foi pretexto para manifestação amorosa do craque português

João Félix assume namoro com atriz da TVI

Este domingo, 27 de outubro, Margarida Corceiro completou 17 anos e João Félix, o futebolista sensação do Atlético de Madrid, não resistiu a deixar de lado a discrição e a dar uma prova de que as notícias de que vive um romance entre a jovem modelo e atriz da TVI são verdadeiras.

O motivo mais recente é a forma como o craque dos 'colchoneros', que de momento está lesionado, comentou a última foto que Margarida Corceiro, que faz parte do elenco da novela 'Prisioneira' da TVI, publicou no seu Instagram, assinalando o seu aniversário.

O antigo jogador do Benfica escolheu dois emojis 'apaixonados' (os pequenos bonecos amarelos com dois corações desenhados nos olhos) para comentar a imagem e as reações não passaram despercebidas aos outros seguidores de Margarida Corceiro.

"Finalmente assumiram"

Na quase de centena de repostas ao comentário - que já soma quase dois mil "gostos" - podem ler-se mensagens de incentivo à relação do casal e muitos a depreenderem que, finalmente, o jovem casal assumiu a relação.

"Já nem disfarçam" ou "finalmente que assumiram" são algumas das repostas. Recorde-se que os rumores do romance entre Margarida Corceiro, que é adepta do Sporting, remontam ainda aos tempos em que João Félix era jogador do Benfica. Várias vezes, a jovem recorreu às redes sociais para defender o jogador de críticas que considerava injustas, o que ajudou a criar as especulações à volta de um namoro entre os dois.