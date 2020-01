A cantora tem concerto marcado para 15 de julho, na Rockhal.

Jessie J regressa ao Luxemburgo este verão

A cantora Jessie J atua está de volta aos palcos do Luxemburgo no próximo verão.

O concerto está marcado para 15 de julho, na Rockhal, e acontece quatro dias antes de a artista britânica se apresentar no último dia do festival português Meo Marés Vivas (19 de julho), que tem lugar em Vila Nova de Gaia.

A cantora continua a promover o seu aclamado álbum de 2018, 'R.O.S.E. (Realisations, Obsessions, Sex, and Empowerment)', que lançou em quatro partes separadas ao longo desse ano e que conquistou os fãs e a crítica. O último disco lançado por Jessie J é também de 2018, e é um álbum de Natal, o seu primeiro do género, intitulado 'This Christmas Day'.

Em 2019, a cantora contribuiu com o tema 'One More Try' para o disco do musical londrino 'Juliet'.





Dueto com Fernando Daniel

Jessie J, que reatou recentemente o seu namoro com o ator Channing Tatum, passou por Portugal, no festival EDP Cool Jazz, o ano passado, e protagonizou um momento de improviso com o cantor português Fernando Daniel, seu fã assumido.

Em palco, os dois artistas cantaram em dueto um dos temas da discografia da cantora.

Os bilhetes para o concerto de Jessie J, a 15 de julho, na Rockhal são colocados à venda já na próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, a partir das 10h.

O preço dos ingressos é 39€ e o espetáculo tem início marcado para as 20h.

Ana Tomás