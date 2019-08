Jeffrey Epstein. O amigo de Trump queria criar "super humanos" com o seu ADN

O multimilionário norte-americano, acusado de tráfico de menores, quis inseminar 20 mulheres de uma vez com o seu esperma.

O multimilionário norte-americano, acusado de tráfico de menores, quis inseminar 20 mulheres de uma vez com o seu esperma.

O plano era ambicioso. Epstein desejava desenvolver uma versão melhorada da raça humana usando engenharia genética e inteligência artificial e o seu ADN.

Uma investigação do "The New York Times" revela que, após a condenação por tráfico sexual em 2008, o gestor de fundos tinha o plano de engravidar várias mulheres, na sua propriedade, o Zorro Ranch, no Novo México. Este lugar terá sido palco de vários abusos a jovens, incluindo menores, pelos quais está agora a responder em tribunal, depois de ter sido preso a seis de julho. Declarou-se inocente de todas as acusações.

Este estudo do multimilionário foi rotulado de "transumanismo", mas era uma versão atualizada da eugenia. "Epstein disse a cientistas e empresários sobre suas ambições de usar seu rancho do Novo México como uma base onde as mulheres seriam inseminadas com seu esperma e daria à luz seus bebés .", pode ler-se no NYT.



Não há evidências que provem que o plano foi concretizado. No entanto, o jornal adianta que Epstein conhecia vários cientistas que frequentavam regularmente a sua casa e iam às conferências organizadas por si. Na lista, está Stephen Hawking.

Em 2011, ele doou cerca de 20 mil dólares (18 mil euros) para a Associação Mundial Transumanista, um projeto que agora opera como Humanidade Plus. No entanto, o vice-presidente da Humanidade Plus, Ben Goertzel, cujo ordenado já foi pago por Epstein, disse ao NYT que "não tenho nenhum desejo de falar sobre Epstein agora mesmo. As coisas que tenho lido sobre ele são muito perturbadoras e vão muito além do que pensava que eram os seus erros".

Epstein também terá discutido a possibilidade de congelar a sua cabeça e o pénis. O interesse na criogenia foi demonstrado algumas vezes, segundo a investigação.



Preso há praticamente um mês, foi encontrado na sua cela com ferimentos no pescoço e em posição fetal. Pode ter tentado suicídio ou foi atacado por outros presos, dizem as autoridades.