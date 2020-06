Um projecto luxemburguês sem limites!

Jeff Herr, apresentou à Rádio Latina, o novo single "Music", do projecto "The Gazmen"

Jeff Herr, é um músico de nacionalidade luxemburguesa e o seu instrumento de eleição é, desde os anos 80 e indiscutívelmente, a bateria! Foi um prazer acolhermos, Jeff, para apresentar ao auditório da Rádio Latina, mais uma criação do projecto The Gazmen! Jeff Herr, para além de integrar outras bandas, tais como, mais recentemente, a "Lata Gouveia band", o músico também co-integra o projecto "The Gazmen", juntamente com Joël Heyard, desde 2015!

Durante a entrevista, o músico apresentou à Radio um novo tema, intitulado "Music"! Uma canção mais ao estilo experimental e electrónico, já que este projecto não impõe limites, nas suas composições originais, passando por vários estilos, e juntando-lhes diferentes intérpretes! Depois de vários sucessos, tais como "Pushin', "Hold Up!", "City Lights", "Feel Good", ou ainda "A little like that", eis a nova canção "Music", um tema fresco e adequado ao verão, que inspira positivismo e transmite boas vibes!

Assista aqui à entrevista com Jeff Herr!

Assista também ao novo telédisco de "Music"!

► iTunes: https://geo.music.apple.com/us/album/...

► Spotify: https://open.spotify.com/album/2k2f8X...

THE GAZMEN: ► https://www.thegazmen.com

