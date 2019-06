Investimentos fora do mundo da música são a principal razão.

Jay-Z é o primeiro rapper bilionário, segundo a Forbes

O rapper Jay-Z, marido de Beyoncé, faz história no mundo do hip-hop, ao tornar-se o primeiro rapper a alcançar uma fortuna de mil milhões de dólares (890 milhões de euros), pelas contas da revista norte-americana Forbes. O artista junta-se assim a Oprah, Michael Jordan ou George Lucas no leque dos artistas bilionários no mundo do entretenimento.

"Está bastante claro que Jay-Z acumulou uma fortuna que ronda os mil milhões de euros, tornando-o uma das poucas pessoas do entretenimento a tornar-se bilionário e o primeiro artista do mundo do hip hop a consegui-lo", pode ler-se num artigo publicado recentemente pela revista.



Numa das suas músicas, Jay Z escreveu "I'm not a businessman, I'm a business, man" (Não sou um empresário, sou um negócio, 'meu'). Ao que tudo indica, tinha razão. Para a Forbes, o sucesso alcançado é o resultado de um conjunto de investimentos em várias frentes. O seu catálogo musical está estimado em cerca de 66 milhões de euros. Mas, para além disso, criou o serviço de distribuição digital de música Tidal, que vale atualmente cerca de 89 milhões de euros. Investiu também em empresas como a Uber que lhe rendeu cerca de 62 milhões de euros para além do património imobiliário avaliado em 50 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, é detentor de parte da marca de champanhe Armand de Brignac, que lhe rende 270 milhões; outros 100 milhões são oriundos da parceria com o conhaque D'Ussé. Para além disto, possui uma coleção de arte avaliada em 62 milhões de euros e gere ainda parte da editora de música Roc Nation.

Em 2010, Warren Buffet, o lendário bilionário americano, conheceu Jay-Z quando ambos se encontraram para um artigo que foi capa da Forbes. Na altura, Buffet ficou bastante impressionado com o rapper. "Jay-Z está a ensinar para uma sala de aula muito maior que a minha. Para um jovem em crescimento, ele é o professor a seguir", afirmou.

Já nessa altura o rapper estava ciente do melhor caminho a seguir: "Na maior parte das vezes, os rappers acabam falidos ou em lado nenhum. Está na altura de alguém levar isto para o nível seguinte, tornar-se um executivo e abrir as portas para esta cultura".

Kasseem "Swizz Beatz" Dean, o produtor musical por detrás dos êxitos de Jay-Z, disse à Forbes que o rapper "é maior que o hip-hop. É a impressão digital da nossa cultura. Se ele é bilionário agora, imagine-se o que vai fazer a seguir. Porque está apenas a começar", disse.

O percurso de Jay Z foi tudo menos linear. Shawn Carter, o seu verdadeiro nome, nasceu e cresceu num bairro social de Bed-Stuy, em Brooklyn, Nova Iorque. Durante a adolescência chegou a vender drogas para sobreviver. O primeiro álbum, "Reasonable Doubt", lançado em 1996, vendeu um 1.5 milhões de cópias e tornou-se uma referência obrigatória na cultura hip-hop.

O álbum de 2004, "The Blueprint", foi adicionado ao Registo Musical da Biblioteca do Congresso Nacional norte-americano devido ao seu "valor cultural, histórico e estético". É casado com Beyoncé, um dos grandes nomes da música atuais. Só a cantora tem uma fortuna avaliada em 300 milhões de euros. Juntos são considerados, por muitos, o casal mais poderoso do mundo da música.

Ana Patrícia Cardoso