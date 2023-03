O número de voos de jatos privados no Grão-Ducado atingiu níveis recorde em 2022. Muitos fazem trajetos ultra-curtos, incluindo entre o Luxemburgo e Metz/Nancy. A Greenpeace alerta para a poluição e desperdício de combustível e pede que os voos curtos sejam proibidos.

Jatos privados entre Luxemburgo e Metz/Nancy. Greenpeace lança alerta

O número de voos de jatos privados no Grão-Ducado atingiu níveis recorde em 2022. Muitos fazem trajetos ultra-curtos, incluindo entre o Luxemburgo e Metz/Nancy. A Greenpeace alerta para a poluição e desperdício de combustível e pede que os voos curtos sejam proibidos.

De acordo com um novo estudo encomendado pela Greenpeace Europa, o número de voos de jatos privados no Grão-Ducado aumentou 67% face ao ano anterior. Só em 2022 foram operados 2.767 voos por jatos privados no país. E há quem recorra a este transporte para percursos como Luxemburgo-Metz/Nancy.



De acordo com a organização não-governamental (ONG), a tendência verifica-se em toda a Europa. A ONG alerta que, numa altura em que o continente tem vivido graves vagas de calor e seca invernal, as emissões de jatos privados no Luxemburgo e na Europa praticamente duplicaram.

O estudo revela que 55% dos voos operados por jatos privados no continente, no ano passado, eram “voos curtos ou ultra-curtos” de menos de 750 quilómetros.

O estudo referido pela Greenpeace, realizado pela empresa holandesa CE Delft, revelou que nem o aumento dos preços dos combustíveis e da energia afetou o tráfego de jatos privados. Segundo a publicação, esse tráfego explodiu nos últimos três anos, emitindo mais de 5,3 milhões de toneladas de CO2.

Com estes dados em pano de fundo, a secção luxemburguesa da Greenpeace pede uma proibição dos jatos privados, dos voos de curta distância e a criação de um imposto sobre o querosene.

Luxemburgo-Metz/Nancy, pouco mais de 70 quilómetros

Os destinos mais populares dos jatos privados que descolam do Luxemburgo são Genebra, Paris e Londres, destinos que, sublinha a Greenpeace, são acessíveis de comboio. A organização diz que “mais chocante ainda” é o facto de 29 voos em 2022 terem sido feitos entre o Luxemburgo e Metz/Nancy, ou seja, percorreram pouco mais de 70 quilómetros.

Citado num comunicado enviado às redações, Frédéric Meys, da Greenpeace Luxemburgo, sublinha que “o crescimento alarmante dos voos em jato privado é uma contradição total àquilo que a ciência climática nos diz – a saber: baixar imediatamente as emissões de CO2 para evitar uma catástrofe total”. O responsável apela a uma redução urgente do consumo excessivo de combustíveis fósseis.

“Mais de 60% do petróleo utilizado no mundo é destinado aos transportes”, vinca acrescentando que é preciso “diminuir imediatamente” a utilização dos transportes que funcionam a petróleo, “a começar pela proibição dos jatos privados ultra-poluidores que desperdiçam energia e não trazem nada às pessoas, a não ser emissões nocivas que prejudicam o clima, o ambiente e a saúde”.

A Greenpeace chama ainda atenção para o facto de os jatos privados e as respetivas emissões não estarem regulamentados na União Europeia.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock