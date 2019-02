Evento

Jantar convívio com o Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Os Lusitanos

O Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Os Lusitanos, organiza jantar convivío com animação musical na sua sede no número 21, route de Thionville na cidade do Luxemburgo, sábado dia 16 de fevereiro.

A ementa é composta por: bolinho e rissóis, gambas ou cabrito assado e pudim. Reservas até 14 de fevereiro, pelos telefones: 27 12 50 90 ou 621 16 87 84.