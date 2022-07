A última vez que um prémio do Euromilhões saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020.

Euromilhões

Jackpot de 230 milhões. Um prémio sem precedentes e isento de impostos

Os apostadores no Euromilhões voltam esta terça-feira a sonhar com o super jackpot histórico de 230 milhões de euros. É o quarto sorteio consecutivo em que os jogadores se habilitam a levar para casa aquela quantia astronómica, e isenta de impostos.

Como explica a Lotaria Nacional, estes prémios são isentos de impostos o que significa que, caso haja vitória mais logo, o vencedor receberá os 230 milhões, na íntegra. "O que está sujeito a impostos são os juros deste importante capital", adianta à Rádio Latina o diretor da Lotaria Nacional, Léon Losch.

O responsável sublinha, contudo, que "dada a situação atual dos mercados, esses juros podem mesmo ser negativos".

O sorteio do Euromilhões tem início marcado para as 20h15. Se não houver vencedor, o valor voltará a estar em jogo no sorteio seguinte. Se à quinta vez nenhum jogador acertar na combinação, o montante será distribuído no escalão inferior.

De acordo com a Lotaria Nacional, a última vez que um prémio do Euromilhões saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020, com o felizardo a levar para casa 28,6 milhões de euros. O prémio mais elevado de sempre no país foi um jackpot de 66 milhões de euros, em outubro de 2013.

