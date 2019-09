Amanhã, há prémio máximo do euromilhões. No Luxemburgo, o maior valor foi atribuído neste mês. Veja as estatísticas da chave, podem ajudá-lo.

Radio Latina 3 min.

Jackpot 190 milhões. Saiba quais os números que saem mais vezes

190 milhões de euros. É este o prémio de valor máximo permitido segundo as regras do euromilhões que amanhã voltará a ser sorteado.



No Luxemburgo, a sorte de um jackpot só bateu à porta duas vezes. O maior prémio de 65.793.284 euros foi ganho a 27 de setembro de 2013, há precisamente seis anos, o que poderá ser um bom prenúncio. Aliás, este é o mês com maior número de premiados e onde já saiu um dos três jackpots máximos, há dois anos atrás.

Mas a grandes vencedores dos jackpots são os franceses, com 90 destes prémios, mas nenhum de 190 milhões, de acordo com as estatísticas do site euro-millions.

Em Portugal, o jackpot já saiu 69 vezes. Entre eles, até houve um jackpot máximo, em 2014, cujo premiado foi um anónimo de Castelo Branco. Ainda hoje não se sabe quem é.

Entre os nove países europeus que participam no euromilhões, que começou em 2004, o Luxemburgo surge sétimo lugar junto com a Suíça.

Os números e estrelas mais frequentes



O site euro-millions reúne todos os dados e apresenta as mais variadas estatísticas relativas ao euromilhões, por países, chaves, combinações e números e estrelas mais e menos frequentes entre outros, desde 2004, estes últimos apresentamos aqui em baixo. Sempre o podem ajudar nas suas escolhas.

Os números mais ausentes são: 6 (26 ausências), 16 (25), 34 (23), 32 (22) e 18 (20).

Nas estrelas as mais sorteadas são: 2 (257 vezes), 3 (254), 8 (253) e 9 (242).

As estrelas mais ausentes: 11 (13 ausências) e 9 (8).

Nas estatísticas, o site Euro-millions junta os vencedores do Luxemburgo e Suíça porque “os funcionários da lotaria destes países não fornecem uma lista completa dos vencedores para cada série de prémios”, explicam.

Ganharam 190 milhões e divorciaram-se

Até agora só houve três premiados com o valor máximo do euromilhões e um deles foi um português de Castelo Branco, como já referimos, em 2014. De acordo com o site Euro-millions o primeiro prémio máximo foi acumulado em agosto de 2012 e a chave premiada pertenceu ao casal inglês Adrian e Gillian Bayford.

De repente este carteiro e a auxiliar de saúde tornaram-se famosos e abriram o livro da sua vida a todo mundo. Passaram a levar uma vida de luxo e extravagâncias e acabaram por se divorciar 15 meses depois de receber os 190 milhões de euros.

O terceiro premiado com o valor máximo, em setembro de 2017, também permanece anónimo. O vencedor comprou o seu bilhete em Las Palmas, Gran Canaria e validou-o no centro comercial do El Mirador. Contudo, como esta é uma zona de grande turismo, sobretudo entre os britânicos não se sabe se o novo milionário residia na ilha, se é espanhol, ou um turista inglês ou de outra nacionalidade, que ali estava de férias. Se assim foi nunca mais se esquecerá de Las Palmas.

E se ninguém acertar na chave vencedora?

Esta semana volta a haver jackpot máximo de 190 milhões, prémio já vem desde a semana passada, porque ninguém acertou nos cinco números e duas estrelas.

Se o mesmo acontecer esta semana, o prémio transita novamente. De acordo com as regras o prémio máximo, se não houver vencedor pode apresentado durante cinco semanas.

Depois se mesmo assim, não houve um primeiro apostador premiado será então distribuído “na categoria de prémios seguinte em que se verifiquem premiados”, indica a Santa Casa da Misericórdia no seu site.

E sempre que o jackpot ultrapasse este valor, o dos 190 milhões, “o montante remanescente irá transitar para o segundo prémio ou para a categoria de prémios imediatamente seguinte onde se registe pelo menos um premiado”, esclarece.