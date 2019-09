Para celebrar a estreia do filme, os proprietários do castelo da famosa série abrem as suas portas aos hóspedes. Saiba como.

Radio Latina 8 1 2 min.

Já pode dormir em Downton Abbey por 168 euros

Para celebrar a estreia do filme, os proprietários do castelo da famosa série abrem as suas portas aos hóspedes. Saiba como.

O tão aguardado filme ‘Downton Abbey’ chega às salas de cinema a 23 de setembro, mas existe uma estreia sábado, dia 21, no cine Utopia, integrada no British & Irish Film Festival, pelas 19 h00.

Atores na estreia mundial do filme, em Londres, dia 9 setembro AFP

As personagens da famosa série de televisão vão agora voltar ao castelo Downton Abbey, com a história a centrar-se em 1927, nos dias em que recebem a visita da família real britânica, do rei Jorge V e da rainha Maria, avós da Rainha Isabel II.



Veja o trailer do filme:

O convite para ficar no castelo

Para celebrar a chegada ao filme aos ecrãs de cinema, a condessa de Carnarvon, a verdadeira proprietária do Highclere Castle, em Hampshire, a 80 quilómetros de Londres, onde Downton Abbey foi filmado, decidiu alugar um dos 300 quartos por uma noite no Airbnb, para que um ou dois fãs da série possam “viver como um lorde ou a dama de uma casa senhorial”.

De salientar que o castelo está decorado exatamente como surge na série de televisão, por isso, os hóspedes terão mesmo a sensação de estar em Downton Abbey.

A noite é a de 26 de novembro onde, garante lady Carnarvon, estes hóspedes especiais “vão ser tratados como realeza”.

Porém há que ter atenção: esta noite no castelo só pode ser reservada a partir do dia 1 de outubro de 2019, às 13h00 (hora do Luxemburgo).

Jantar de gala com os condes

O preço com tudo incluído é de 150 libras (168,91 euros) por pessoa.

Os dois hóspedes vão ter o privilégio de ao final do dia se juntar aos condes de Carnarvon para uns cocktails no salão, seguindo-se depois um jantar formal também com os donos da propriedade na sala principal de jantar, onde decorreram tantos jantares de Downton Abbey. E também serão servidos pelo mordomo do castelo.

Como explica Lady Carnarvon no anúncio no Airbnb, o Highclere Castle está na família Carnarvon desde 1679, mas “recentemente tornou-se uma das casas mais famosas do mundo graças a ser Downton Abbey”. Esta proprietária que irá mostrar o castelo e contar a sua história promete aos fãs da série que a estadia será uma “experiência única”.

No final, levaram para casa "um presente especial" oferecido pelos condes para se recordarem desta estadia no castelo.

Veja os atores na estreia mundial do filme em Londres, no dia 9 de setembro.

8 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP