Kátia Aveiro mostrou, pela primeira vez, a filha Valentina.

Já nasceu a sobrinha de Cristiano Ronaldo

Na terça-feira, 27, Valentina Aveiro nasceu com 3,5 quilos e 51 centímetros. Com apenas umas horas, a filha de Kátia Aveiro - e sobrinha de Cristiano Ronaldo - já foi apresentada no mundo das redes sociais.

A mãe publicou uma fotografia no Instagram com a recém-nascida e o pai, o empresário Alexandre Bertoluci Júnior. "E quando a gente pensa que tem o coração cheio ,esgotado de tanto amor ,vem um pingo de gente de quase 3.5kg ,51cm ,de parto normal e graças a Deus cheia de saúde ,fazer ver que ainda tenho tanta coisa para viver e aprender !!!!e principalmente para amar com todas as minhas( nossas) forças ....complementamente apaixonada pela minha filha ...Ontem dia 27 de Agosto às 20h30,nasceu mais um pedaço de mim,( de nós , minha e do pai )Obrigada a todos pelas mensagens agora é cuidar dela e de mim ... Pois tem tanta coisa lá fora ,que lhe quero ensinar e contar."

Esta é a terceira vez que Kátia dá à luz. A irmã de Ronaldo já é mãe de Dinis e Rodrigo, frutos do casamento anterior. Ronaldo ainda não felicitou publicamente a irmã mas Dolores Aveiro, a avó, publicou uma fotografia com o membro mais recente do clã.