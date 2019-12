A bebé Caetana nasceu na CUF, na madrugada desta segunda-feira, dia 2.

Já nasceu a filha da atriz Cláudia Vieira

A bebé Caetana nasceu na CUF, na madrugada desta segunda-feira, dia 2.

Já nasceu a bebé de Cláudia Vieira e do namorado João Alves. A revista Flash adianta que a bebé Caetana nasceu com 1900 gramas na CUF, em Lisboa.

A segunda filha da atriz junta-se à irmã mais velha, Maria, 10 anos, fruto do ex-casamento com Pedro Teixeira.

No domingo, a Cláudia deu a entender no seu perfil do Instagram que o parto estaria para breve.

"Os primeiros sinais desta garota querer sair estão a surgir e nós cá te esperamos com muito amor e saúde", escreveu na legenda de uma publicação.

Pais ansiosos

Já na reta final da gravidez a atriz e o namorado partilharam alguns momentos em família. João Alves, namorado de Cláudia Vieira, vai ser pai pela primeira vez.

O empresário publicou uma fotografia da barriga a namorada com a legenda: "A cada dia que passa estamos mais próximo de te conhecer, a ansiedade aumenta e o amor que sentimos por ti também!".

Decisão para o futuro

Dez anos depois da primeira gravidez, a atriz volta a optar pela criopreservação das células estaminais da bebé, e levou um kit para a maternidade. Foi numa clínica que realiza esse método que Cláudia anunciou a decisão.





Ana Patrícia Cardoso