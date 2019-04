Quer compreender o que a Rainha dos Dragões diz? Agora já pode aprender “Valiriano” e falar como Daenerys Targaryen, a bela personagem da série seguida por mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Pode instalar uma app que ensina tudo.

Radio Latina 4 min.

Já há 100 mil pessoas a falar a língua de "A Guerra dos Tronos"

Quer compreender o que a Rainha dos Dragões diz? Agora já pode aprender “Valiriano” e falar como Daenerys Targaryen, a bela personagem da série seguida por mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Pode instalar uma app que ensina tudo.

Já há pelo menos 100 mil pessoas, do planeta Terra, a falar “Alto Valiriano”, a língua da “Guerra dos Tronos”. E, nesta última temporada - os primeiros números apontam para cerca de 20 milhões de espetadores no primeiro episódio - já há quem não necessite de legendas para perceber as ordens de “Daenerys Targaryen” aos seus guerreiros. Aliás, a “Rainha dos Dragões” é a única que fala alto “valiriano” corretamente na série.

O ensino deste estranho idioma está disponível numa app, a “Duolingo”, e bastam cinco minutos por dia para se tornar um verdadeiro “valiriano” na conversação. No Reino Unido, mais de 100 mil pessoas já descarregaram a aplicação “gratuita e disponível nos sistemas iOS, Android e Windows”, segundo o The Guardian.

Este curso, que conta com mais de duas mil palavras de vocabulário oficial, foi elaborado por David J. Peterson, o mesmo que criou o idioma para a série televisiva.

“Sou um professor de linguística. Conheço a gramática, muito, muito bem, mas quando chega a hora de falar, preciso de praticar também”, confessa Peterson, citado pelo The Guardian.

Peterson trabalhou no episódio piloto da” Guerra dos Tronos”, e transformou as 56 palavras valirianas da obra de George RR Martin, na qual foi baseada a série, num verdadeiro idioma.

“Valar Morghulis” que significa “todos os homens têm de morrer” foi a expressão valiriana que Peterson escolheu como ponto de partida para elaborar o idioma. A partir daí, o linguístico construiu toda a fonologia e gramática das línguas da “Guerra dos Tronos” desde o “Alto Valiriano” ao “duthraki”, a língua falada pelo clã com o mesmo nome.

Durante as gravações, Peterson, está sempre por perto dos atores da série para os ajudar com as palavras e a pronunciá-las de forma correta, o que nem sempre é fácil.

Este curso da app “Duolingo”, levou oito meses a ser criado, sob orientação de David J. Peterson que tem 36 anos, fala 20 línguas, e graças à “Guerra dos Tronos” já está a dar aulas na Universidade da Califórnia.

Os milhões de "A Guerra dos Tronos". Em que se gasta tanto dinheiro? Atores, paisagens deslumbrantes, cenas de batalha épicas. Para onde vai o dinheiro na produção da série mais famosa de sempre?

De onde vem o Alto Valiriano

Alto Valiriano é o idioma antigo de Valíria, que estava localizada no continente oriental de Essos.

Grande parte de Essos foi anteriormente dominada pelos valirianos há muitos milhares de anos, estendendo-se, esse território, das cidades livres a oeste, até a baía dos escravos no leste. Os valirianos forçaram os povos que subjugaram a falar (ou pelo menos poder conversar) na sua língua.

Após o Doom de Valiria 400 anos antes da Guerra dos Cinco Reis, "Alto Valiriano" (como se tornou conhecido) deixou de ser uma língua viva, em vez disso, continuou apenas a ser usada como lingua para estudiosos em Essos e Westeros.

Em Westerosi normalmente não se fala alto ou baixo Valiriano; Tyrion Lannister pode entender a introdução de Kinvara de Zanrush e usa o mesmo idioma para dizer "Bem-vindo a Meereen", mas depois confessa: "É tudo que sei falar em Valíriano". Pode surpreender muitos em Essos quando um Westerosi, como Daenerys Targaryen, fala fluentemente essa língua antiga.

Alto Valiriano é usado pelos sacerdotes vermelhos para se comunicar uns com os outros. Para além der ser usado com língua litúrgica dada a sua força, também tem que ver com o facto de a maioria dos sacerdotes vermelhos são originários de Essosi e o Alto Valiriano é o modo mais fácil de comunicação entre eles.

Vocabulário daor- "não". geralmente no final da frase, por exemplo, tubi daor ("não hoje") ou zaldrīzes buzdari iksos daor ("um dragão não é um escravo"). dracarys - ("drah-KAH-ris") A palavra em Alto Valiriano para "Fogo de Dragão". Daenerys diz "Dracarys" para Drogon, o jovem dragão, para encorajá-lo a respirar e a cozinhar a sua própria carne. kēli - Gato (o gato de David J. Peterson é chamado "Keli", então ele fez o substantivo para "gato" em Alto Valiriano). kirimvose ou kirimvos - "obrigado". kessa - "sim" Skorī dēmalȳti tymptir tymis, ērinis iā morghūlis. - "Quando você joga o jogo dos tronos, ganha ou morre". Sesīr kipi! - "E agora, cavalgar!" (comando) sōvēs - "Voar". Daenerys diz isso em forma plural para seus dragões em Yunkai. Ela tinha a intenção de dizer sōvēs a Drogon para que ele a tirasse do Pit de Daznak, mas, em vez disso, disse Valahd ("horizonte", informalmente, "Giddyup!" Ou "Hya!") Em Dothraki. valar morghulis- "todos os homens devem morrer", no sentido de "todos os homens devem (eventualmente) morrer (mais cedo ou mais tarde)". Em todo o mundo de língua valiria, é vagamente análogo a "quem quer viver para sempre?" na medida em que é usado para indicar a aceitação de uma verdade ou tarefa potencialmente desagradável. A palavra também é uma saudação comum, especialmente em Braavos e particularmente entre a guilda de assassinos conhecidos como Homens sem rosto. Quando usado como saudação, é respondido com a frase "valar dohaeris", que se traduz em "todos os homens devem servir". zaldrizes- Dragões zirtys perzys- Traduzido literalmente como "fogo congelado", as palavras para Vidro de Dragão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.