Atualidade em síntese 27 DEZ 2022

Já é conhecida a palavra do ano no Luxemburgo

‘Ukrainkrich’ (‘Guerra na Ucrânia’, em português) é o termo vencedor da terceira edição da “Palavra do Ano”.

Já é conhecida a palavra do ano no Luxemburgo. Este ano, a grande vencedora é uma palavra composta – como tanto acontece nas línguas germânicas – e designa aquilo que marcou o ano 2022, de acordo com um comunicado enviado hoje às redações pelo Ministério da Educação.

‘Ukrainkrich’ (‘Guerra na Ucrânia’, em português) é o termo vencedor da terceira edição da “Palavra do Ano”, embora, na língua de Camões, não se trate de uma palavra apenas, mas sim da junção de duas palavras. Em segundo lugar aparece ‘Energiekris’ (‘crise energética’) e em terceiro ‘Präisdeckel’ (‘preço máximo’). ‘Klimakris’ (‘crise climática’) e ‘Index’ (‘indexação’) completam o top 5.

De acordo com o júri que elegeu o vocábulo, a “agressão russa contra a Ucrânia marcou o ano como nenhum outro acontecimento. Por isso, o júri decidiu eleger a combinação do nome do país ‘Ucrânia’ com o substantivo ‘guerra’”.

Como nas edições anteriores da iniciativa, os cidadãos que propuseram a palavra que acabou por vencer o concurso têm direito a um prémio. E este ano serão três os galardoados. O prémio é um vale de compras para adquirir um livro da série ‘Lëtzebuerger Wuertschatz’ (‘Vocabulário Luxemburguês’, em português) do ZLS.

Em 2021, a palavra vencedora foi ‘boosteren’ (‘booster’) e em 2020 ‘corona’ (‘coronavírus’).

Governo acompanha caso de portuguesa encontrada morta em Bonnevoie

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar o caso da cidadã portuguesa assassinada na semana passada no Luxemburgo, através do Consulado-Geral de Portugal.

A vítima, de 32 anos, nasceu no Luxemburgo e vivia com o namorado, de 33 anos, também de nacionalidade portuguesa, e a notícia da sua morte foi anunciada pelo Ministério Público luxemburguês na sexta-feira.

O suspeito do crime, de 45 anos, também de nacionalidade portuguesa e senhorio da vítima, está detido em prisão preventiva eqm Sanem, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

A mulher foi encontrada morta num apartamento em Bonnevoie, na capital, na tarde da passada quinta-feira.

Este é o segundo caso de uma mulher portuguesa residente no Luxemburgo encontrada desmembrada, depois da morte de Diana Santos, cujo corpo foi descoberto em Mont-Saint-Martin, em 19 de setembro.

Este primeiro crime ainda está sob investigação das autoridades luxemburguesas.

Número de pediatras aumenta no Luxemburgo

Há atualmente 137 pediatras no Luxemburgo. Com os vírus da gripe e da bronquiolite, estes especialistas não têm mãos a medir.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde especifica que, por 1.000 habitantes com menos de 16 anos, há 1,25 pediatras. Em 2007 esse número situava-se em 0,90. Ou seja, ao longo dos últimos anos, o número de pediatras aumentou ligeiramente no Grão-Ducado.

No entanto é de referir que o Ministério da Saúde contabiliza todos os pediatras, mesmo os que estão a trabalhar na área da investigação ou nas administrações, isto é, trata-se de médicos que não dão consultas.

De acordo com a associação dos pediatras do Luxemburgo, serão apenas 76 os pediatras no ativo no país.

Álcool presente em 21% dos acidentes mortais no Luxemburgo

O álcool está presente em 21% dos acidentes de viação mortais no Luxemburgo. Se se tiver em conta todos os acidentes, com e sem vítimas mortais, a substância está presente em 18% de dos desastres.

Os dados figuram num estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), que analisou a presença de álcool nos acidentes rodoviários registados ao longo de cinco anos (2017-2021).

A análise revela que, embora a maior parte dos acidentes aconteça nas aglomerações, aqueles onde foi detetada a presença de álcool acontecem muito nas autoestradas. As estatísticas são as seguintes: ao passo que ‘apenas’ 10% de todos os acidentes acontecem nas autoestradas, a taxa de acidentes envolvendo álcool nas autoestradas sobe para 17%. Já nas aglomerações, a proporção de acidentes com álcool é inferior à dos acidentes nos quais a substância não foi detetada (46% contra 50%).

Sobre as circunstâncias dos acidentes, os sinistros nos quais houve presença de álcool tendem a envolver um embate contra árvores, carros estacionados ou objetos fixos fora da estrada. As colisões com outros veículos em andamento são menos frequentes.

Aprovada lei para melhorar qualidade da água potável

Melhorar a qualidade da água da torneira. É este o objetivo de uma nova lei recentemente aprovada no Parlamento, com o intuito de incitar os cidadãos a beber a água da torneira.

No Luxemburgo, 120.000 metros cúbicos de água potável são utilizados todos os dias, de acordo com o Ministério do Ambiente.

Para a tornar mais segura e garantir uma melhor qualidade, os deputados adotaram um projeto de lei que estipula que os padrões de segurança têm de ser atualizados. Será ainda criada uma lista que enumera as substâncias consideradas preocupantes em termos sanitários.

Também o acesso à água e à informação será melhorada, com o objetivo de prevenir as fugas de água.

Ministério da Saúde fecha acordo com centro médico de Grevenmacher

Após um confronto de vários meses, o Ministério da Saúde chegou a acordo com um centro médico de Grevenmacher para operar conjuntamente a máquina de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM), a funcionar ali desde abril. O aparelho era alvo de discórdia entre o governo e a autarquia de Grevenmacher desde que, em 2017, veio recusada a primeira licença para a sua instalação.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério da Saúde oficializou a integração do equipamento do Centro Médico de Potaschberg (CMP), no leste do Luxemburgo, na rede de máquinas de ressonância magnética do país, que passa, assim, a ter 12 aparelhos deste género para servir a população.

Ao abrigo do novo acordo, os pacientes que fazem uma ressonância magnética no centro médico de Grevenmacher passam a poder ser reembolsados pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). A medida será aplicada a partir de 1 de janeiro.

Inteligência artificial permite reduzir sequelas de AVC

O número de pacientes que apresentam poucas ou nenhuma sequela após um AVC foi multiplicado por três, no Reino Unido, graças à inteligência artificial.

Desenvolvido por uma empresa sediada em Oxford, o sistema Brainomix e-Stroke reduz o diagnóstico em mais de uma hora e permite a escolha rápida do tratamento mais adequado.

De acordo com Ministério da Saúde britânico, o uso do sistema, em 111.000 casos suspeitos de AVC, aumentou de 16% para 48% a taxa de pacientes com nenhuma ou com uma leve incapacidade.

Discurso de Grão-Duque Henri ."Muitas pessoas estão a passar por dificuldades materiais"

No seu tradicional discurso de Natal, o Grão-Duque Henri abordou o clima, a guerra na Ucrânia e o viver juntos no Luxemburgo, sublinhando que o Grão-Ducado "consegue ultrapassar estes tempos difíceis".

No seu discurso de Natal, o Grão-Duque referiu-se à actual crise económica, frisando que muitas pessoas estão a passar por dificuldades materiais e estão à beira da pobreza, sendo que para muitas pessoas, a situação atual significa que o final do mês está a tornar-se cada vez mais difícil.

Sem surpresas, no seu discurso de Natal, o Grão-Duque Henri abordou o tema da guerra na Ucrânia que marcou o ano de 2022. Mas falou também sobre a situação no Irão e no Afeganistão, bem como a situação económica e a conferência sobre o clima no Egipto.

Detido por tentar danificar caixas multibanco no bairro da Gare

Na madrugada de segunda-feira, um homem foi denunciado à polícia por estar a tentar danificar caixas multibanco, na avenida da gare, na cidade do Luxemburgo.

O homem foi encontrado por uma patrulha policial. Estava visivelmente sob a influência de álcool e muito perturbado.

Como representava um perigo para si próprio e para os outros e perturbava também a ordem pública, foi detido após um controlo médico.

Gasolina 98 vai aumentar

A gasolina 98 octanas vai ficar mais cara a partir da meia-noite.

O preço deste combustível vai aumentar 2 cêntimos e vai ser vendido a 1,701 euros por litro.

Temperaturas sobem esta semana no Luxemburgo

Temperaturas a subir no Luxemburgo. O último dia do ano promete mesmo uma despedida amena de 2022.

Segundo o Meteolux, no dia da passagem de ano os termómetros deverão marcar entre 14ºC e 16ºC de temperatura máxima.

Sobe para 50 o número de mortos devido à tempestade 'Elliot' nos EUA

O número de mortos devido à grande tempestade que começou no fim de semana nos Estados Unidos e que deverá manter-se durante a semana subiu para 50.

O maior número de mortes ocorreu no Estado de Nova Iorque, onde pelo menos 27 pessoas morreram devido à onda de frio, que atingiu fortemente a cidade de Buffalo.

As organizações de socorro resgataram corpos, na zona de Buffalo, em carros, casas e ‘pilhas’ de neve. Outros morreram durante a remoção da neve ou depois das equipas de emergência não terem conseguido responder a tempo a pedidos de ajuda, segundo a agência Associated Press.

As temperaturas muito abaixo do normal para a época que atingiram todo o país vão manter-se durante toda a semana.

Brasil tem quase 41 mil órfãos de mãe devido à pandemia

O Brasil tem quase 41 mil órfãos de mãe devido à pandemia. Cerca de 40.800 crianças e adolescentes perderam as mães em consequência da covid-19 nos dois primeiros anos da pandemia no Brasil, segundo um estudo fa Fundação Oswaldo Cruz .

A pesquisa indica que a covid-19 foi responsável “por um terço de todas as mortes relacionadas a complicações durante o parto” entre mulheres jovens, o que representa um aumento de 37% nas taxas de mortalidade materna no Brasil em relação a 2019.

“Por cada mil bebés nascidos vivos, uma mãe morreu no Brasil nos dois primeiros anos da pandemia”, segundo a organização.

Kiev quer realizar cimeira de paz até final de fevereiro

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o seu Governo tenciona realizar uma cimeira de paz até final de fevereiro, preferencialmente na ONU e com o secretário-geral, António Guterres, como mediador.

Em entrevista à agência Associated Press, Kuleba disse que estava "satisfeito" com os resultados da visita do Presidente Volodymyr Zelensky aos EUA, na semana passada, e revelou que o Governo dos EUA fez um plano especial para preparar o uso dos mísseis Patriot no curto prazo de seis meses.

Kuleba disse ainda que a Ucrânia fará tudo para vencer a guerra em 2023, acrescentando que a diplomacia desempenha um papel importante nesse desfecho.

Campeõs mundiais Otamendi e Enzo regressam aos trabalhos do Benfica

Os futebolistas Otamendi e Enzo Fernandez, campeões do mundo pela Argentina, regressaram hoje ao trabalho com a equipa do Benfica, que prepara a visita ao Sporting de Braga, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.

De acordo com informação divulgada pelo clube, os dois jogadores participaram na sessão de trabalho da manhã, orientada pelo técnico alemão Roger Schmidt.

O Benfica, ainda imbatível em todas as provas em 2022/23 e com uma confortável ‘almofada’ de oito pontos de vantagem no comando do campeonato, desloca-se na sexta-feira ao terreno do Sporting de Braga, terceiro da geral, com 28 pontos, menos um que do que o FC Porto, segundo.

O encontro entre o Benfica e o Sporting de Braga, marcado para as 22:15 de sexta-feira, encerra a 14.ª jornada da I liga, a primeira após a paragem para o Mundial2022.

