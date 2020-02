A Rádio Latina está também presente do Festival das Migrações com muitas surpresas.

Já arrancou oficialmente o 37° festival das Migrações

A Rádio Latina está também presente do Festival das Migrações com muitas surpresas.

(HB) - A 37ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania arrancou oficialmente esta tarde, na presença das ministras da Integração e da Cultura, Corinne Cahen e Sam Tanson.

O presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, e o seu vice, Mars di Bartolomeo, são outras das figuras da política que marcaram também presença neste evento.

Paulette Lenert, ministra da Saúde e da Proteção dos Consumidores, Marc Engel, eurodeputado do LSAP, e Maurice Bauer, vereador da cidade do Luxemburgo, foram outras das presenças, juntamente com os responsáveis do CLAE, organizador do festival.



Depois da abertura das portas, na sexta-feira, com um debate organizado pelo CLAE sobre a escravatura moderna, na sequência de uma investigação da Radio Latina sobre trabalhadores portugueses e brasileiros explorados por um grupo hoteleiro de Vianden, a abertura oficial arrancou às 15h deste sábado.

Música, gastronomia, literatura ou dança continuam a ser o prato forte do evento, que decorre até este domingo.



O Festival das Migrações continua a atrair muitos visitantes à Luxexpo, em Kirchberg, na capital.



