"It: Capítulo 2". Pennywise, o palhaço mais assustador do cinema, está de volta

A Warner Bros divulgou o trailer da produção que retoma os acontecimentos de "It", lançado em 2017.

"Por 27 anos eu sonhei convosco. Desejei-vos. Senti a vossa falta." É assim que Pennywise anuncia o seu regresso em "It: Capítulo 2".

Passaram 27 anos desde o encontro entre o palhaço e o grupo de adolescentes que o enfrentou e, agora, esse mesmo 'gang' é forçado a voltar ao Maine, Estados Unidos, para acabar de vez com o monstro.

Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e James Ransone assumem as personagens já adultas do grupo. Reencontram-se para acabar de vez com o pesadelo que dura há quase três décadas.



O filme foi realizado por Andy Muschietti e baseia-se na obra literária de Stephen King. O clássico de terror foi adaptado para o cinema pela primeira vez em 1990.

A evolução tecnológica entre os dois filmes, separados por 27 anos (por coincidência, os mesmos anos que separam as aventuras nos capítulos I e II), é notória.

O filme chega aos cinemas a seis de setembro de 2019.