"O dinheiro que ela gastou [nos baby shower] ajudava-me a voltar à mó de cima da minha vida".

Radio Latina 3 min.

Irmão de Meghan culpa a irmã por ter perdido casa e emprego

"O dinheiro que ela gastou [nos baby shower] ajudava-me a voltar à mó de cima da minha vida".

Thomas Markle Jr., o polémico meio-irmão da Duquesa de Sussex revelou recentemente à imprensa britânica que ficou "sem casa" e "sem trabalho" por causa de Meghan Markle, ou melhor, devido ao casamento da ex-atriz com o príncipe Harry. Thomas critica os gastos da irmã, como a festa que celebrou a vinda do novo bebé real sem, ao mesmo tempo, não lhe ter dado qualquer apoio num período difícil.

"Para mim é difícil ver o quanto ela gastou em baby shower e outras coisas e eu sem nada. O dinheiro que ela gastou [nesses eventos] ajudava-me a voltar à mó de cima da minha vida", revelou Thomas Markle Jr., de 52 anos, ao britânico Sun Online.

"Agora bati no fundo", acrescentou, dizendo que por se ter tornado tão famoso na sua cidade Grant´s Pass, nos EUA, ninguém lhe quer arrendar uma casa, nem lhe dar trabalho. "Por causa de tudo o que se tem dito sobre mim, entre verdades e mentiras, ninguém me quer arrendar uma casa ou me dar trabalho", contou o meio-irmão da duquesa de Sussex à publicação inglesa. Thomas referiu mesmo que para sobreviver ser pugilista nas lutas de boxe das celebridades.

"O problema é que agora sou conhecido como Thomas Markle, o irmão louco de Meghan Markle", acrescentou. Há dois meses que o vidraceiro de profissão perdeu o emprego, devido a problemas de saúde. Segundo contou ao Sun ficou sem dinheiro e atrasou-se na renda. Entretanto os problemas com o senhorio foram surgindo, chegando mesmo a ir a tribunal. Na altura, a imprensa inglesa avançou que o senhorio deu ordem de despejo a Thomas, que terá deixado a casa em péssimas condições.

Desta vez, Thomas Jr garantiu que que "nada disso é verdade". Tenho fotos que mostram que "deixei a casa em boas condições", acrescentou. Atualmente o irmão de Meghan vive num quarto de hotel, com a namorada, o filho desta e dois cães.

E garante que com a entrada da irmã na família real inglesa todas as atenções se voltaram para ele. "Todos os meus movimentos são analisados ao pormenor. Os meus e os da minha família. E eu não pedi isso", declarou.

Pugilista em lutas de celebridades



Ainda desempregado, Thomas tem-se candidatado a vários postos de trabalho sem sucesso. Recentemente, decidiu tornar-se pugilista e entrar nas lutas entre celebridades, tendo assinado um contrato com um promotor. No próximo mês, irá estrear-se no ringue contra o ator Henry'‘Nacho' Laun, um amigo do famoso ator Mark Wahlberg.

"Entrei neste desafio do boxe das celebridades porque quero que as pessoas vejam como, de facto, sou uma pessoa normal", argumentou o vidraceiro. E acrescentou que esta é uma luta "pela sobrevivência" e pela "família Markle". "Espero que mostre a Meghan que ela tem uma família, que já a pode ter esquecido, mas ela existe e não é fácil para nós ter as nossas vidas viradas do avesso".

Nas declarações finais, Thomas Markle volta a pedir o apoio da duquesa, não sem antes a criticar. "Não quero falar mal de Meghan mas ela podia ter-me ajudado a lidar com todo este protagonismo que recebo. E ainda pode".

Os duques de Sussex foram recentemente pais de Archie Harrison, o sétimo na sucessão ao trono inglês.