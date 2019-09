Ator continua nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta.

Irmã de Ângelo Rodrigues. "Estás preparado para tudo. Não temos medo"

Há 13 dias, o ator Ângelo Rodrigues, de 31 anos deu entrada no hospital em Almada com uma infeção grave e (quatro operações depois, uma paragem cardíaca e coma induzido) ao que tudo indica, está finalmente a melhorar. No entanto, continua nos cuidados intensivos.

Na sexta-feira, foi retirado do coma e começaram a notar-se melhorias. No entanto, só a família tem acesso ao quadro clínico.

Rui Caetano Oliveira, especialista em Anatomia Patológica no Hospital da Universidade de Coimbra, disse ao Jornal de Notícias que "num caso de sepsis, tudo vai depender do rebate, ou seja, de como estão os órgãos. No caso de falência dos rins, é possível viver sem rins fazendo diálise, mas no caso de falência hepática, não se vive sem fígado".

Irmã emocionada

Mariana Rodrigues, a irmã de Ângelo Rodrigues, publicou no seu perfil de Instagram uma mensagem para o irmão. "A aventura é mais séria mas tu estás preparado para tudo, ditando assim a história da irmã que vê o irmão mais velho como um Herói. Que o vê como um exemplo, como um orgulho e como uma força irredutível. Não temos medo".