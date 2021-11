O programa inclui oito sessões de atividades como relaxamento, yoga, nutrição e comunicação. As inscrições gratuitas já estão abertas.

Universidade do Luxemburgo

Investigadora procura voluntários para estudo sobre redução de stress em lusófonos com mais de 60 anos

O programa inclui oito sessões de atividades como relaxamento, yoga, nutrição e comunicação. As inscrições gratuitas já estão abertas.

A Universidade do Luxemburgo está a desenvolver um estudo sobre a redução do stress em imigrantes lusófonos a partir dos 60 anos. O projeto faz parte de um pós-doutoramento levado a cabo pela psicóloga e investigadora Ana Carolina Santos.



A investigadora explicou à Rádio Latina que o objetivo do estudo Meditaging passa por ajudar as pessoas a lidar com o stress e a ansiedade. Para isso, vão ser estudados dois grupos diferentes: um vai seguir um programa de redução do stress e outro vai seguir técnicas de envelhecimento ativo.

No final de oito sessões em língua portuguesa, Ana Carolina Santos e outros investigadores vão comparar os resultados e ver se o programa de redução do stress foi mais eficaz.

Os voluntários devem sabem ler e escrever português, não apresentar doenças neurológicas ou psiquiátricas e ter 60 anos ou mais. A investigadora diz que há poucos estudos nesta faixa etária e que estas pessoas também sofrem ansiedade e stress, e é preciso ajudá-las.

O programa inclui oito sessões de atividades como relaxamento, yoga, nutrição e comunicação, a ter lugar na Cidade do Luxemburgo e em Esch-Belval ou Pétange (ainda decidir o local). A investigadora explica que os interessados podem começar as sessões a partir de janeiro.

As inscrições podem ser feitas através do email anacarolina.santos@uni.lu e dos telefones 401 442 054 ou 661 161 610. O projeto conta com o apoio do Fundo Nacional de Investigação do Luxemburgo e da Zitha Senior.

Henrique de Burgo

