Investigação clínica com cunho português no Luxemburgo

O Governo acaba de atribuir quatro bolas de investigação destinadas a financiar projetos na área da saúde. Dois desses projetos são liderados por médicos portugueses.

O médico José Pereira trabalha no Rehazenter – Centro Nacional de Readaptação Funcional e de Readaptação e quer tratar os espasmos (contração involuntária dos músculos) pelo frio (crioneurolise). Uma técnica inovadora que já deu resultados em três dos pacientes do Rehazenter no âmbito do estudo de viabilidade prévio à investigação clínica.

José Batista da Costa é urologista no Hospital de Kirchberg e estuda os cancros da bexiga e da próstata. Mais precisamente, o cirurgião português quer individualizar o tratamento dos pacientes oncológicos para lhes evitar complicações inúteis. O doutor defende que “cada cancro é diferente e como tal deve ter tratamento diferenciado (radiologia e/ou cirurgia).



Para além destes dois projetos há mais duas investigações clínicas a receber financiamento por parte do Ministério da Saúde. O projeto da médica Raquel Gòmez Bravo, do Centro Hospitalar Neuropsiquiátrico do Luxemburgo (CHNP), incide sobre o impacto da ‘covid longa’ na saúde física e mental dos pacientes com o objetivo de prevenir a doença.

Já a pediatra em endocrinologia-diabetologia pediátrica no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), Marianne Becker Heinen, pesquisa a hipercolesterolemia (níveis elevados de colesterol) familiar nas crianças e nos adolescentes.

O doutor José Carvalho Pereira nasceu e cresceu em Portugal. Formou-se no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Trabalhou no Hospital São João, no Porto, e emigrou para o Luxemburgo em 2009, onde trabalha desde então no Rehazenter. José Batista da Costa nasceu em Portugal e emigrou com os pais para o Luxemburgo aos cinco anos de idade. Fez o seu percurso escolar no Grão-Ducado e estudou medicina em Paris (França), tendo trabalhado em Vancouver (Canadá) e regressado ao Luxemburgo há cerca de 3 anos.



