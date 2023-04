Está escrito no código penal luxemburguês.

Luxemburgo

Interpretação de sonhos. Já lhe cobraram por isso? É proibido

O negócio da interpretação dos sonhos é proibido no Luxemburgo.



Ao lermos o artigo 563 do código penal, que inclui, entre outros aspetos, a proibição da dissimulação do rosto, ficámos também a saber que fazer do significado dos sonhos uma profissão pode dar multa no Luxemburgo.

A primeira alínea daquele artigo diz respeito às “pessoas que têm como profissão adivinhar, prognosticar ou explicar os sonhos”.

Ainda que ligeiras, as multas para quem fizer da interpretação dos sonhos um negócio no Luxemburgo vão dos 25 aos 250 euros.

Além disso, o código penal prevê a apreensão dos “instrumentos, utensílios e trajes utilizados e destinados ao exercício da profissão de adivinho ou intérprete dos sonhos”.

