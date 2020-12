Com um orçamento total de 4,4 milhões de euros, o projeto prevê ainda a futura comercialização do teste.

Instituto luxemburguês desenvolve teste que prevê impacto da covid-19 no coração

O Instituto Luxemburguês de Saúde (LIH na sigla em inglês) lidera um consórcio de 15 parceiros europeus que começaram a desenvolver um novo teste 'in vitro' de diagnóstico para melhorar a vigilância e atendimento de pacientes covid-19 com risco de complicações cardiovasculares fatais.



Segundo um comunicado divulgado no site do instituto, o 'teste Covirna' vai usar amostras de sangue de doentes com covid-19 de vários países europeus e fornecer depois um diagnóstico que "pode ser usado no contexto da pandemia ou em outras grandes crises sanitárias".

"Sendo as complicações cardiovasculares uma das principais causas que contribuem para a mortalidade" dos doentes com covid, espera-se que o projeto possa ter "um grande impacto" ao antecipar as fatalidades cardiovasculares nas pessoas infetadas com covid-19.

Com um orçamento total de 4,4 milhões de euros (3,88 milhões da União Europeia), o projeto prevê ainda a futura comercialização do teste.

Entre os parceiros deste consórcio fazem parte investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e do Centro para a Inovação em Biotecnologia e Biomedicina.

